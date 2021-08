Aka 7even & Robledo con la versione in spagnolo di “Loca”

Share Facebook

Due giovani talenti che stanno riscontrando un enorme successo nelle loro nazioni d’origine per la prima volta insieme: fuori venerdì 27 agosto la versione in spagnolo di “Loca” firmata da AKA 7EVEN e ROBLEDO!

Continua così l’incredibile ascesa artistica di AKA 7EVEN, che questa volta ha al suo fianco il giovane cantante che in Spagna sta ottenendo ottimi risultati e collezionando milioni di stream! Il brano è disponibile in pre-save e pre-order al seguente link: https://columbia.lnk.to/Loca.

I due artisti hanno dato nuova vita alla hit che ci ha fatto ballare per tutta l’estate, già certificata doppio disco di platino. Si conferma così anche al di fuori dei confini nazionali il successo di Aka 7even, protagonista indiscusso di Amici 20 e reduce dai grandi risultati ottenuti con l’omonimo album d’esordio, certificato oro e disponibile al link https://smi.lnk.to/aka7even, e il suo repack “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) – https://columbia.lnk.to/Aka7evenSummerEdition -, che si è arricchito dei remix dei brani “Black”, “Blue” e “Luna” a cura di Cosmophonix.

Al suo fianco Robledo, artista di Madrid con numeri da capogiro sulle piattaforme streaming, che ha di recente pubblicato il nuovo brano “XQ TE VAS?”.

“Loca – commenta Aka 7even – rappresenta la storia di due ragazzi, trasformata poi col remix in due coppie, che si incontrano casualmente durante un party in spiaggia. Io, Robledo e il team abbiamo voluto sbizzarrirci dando al pezzo l’immagine di una storia calda, ma alquanto divertente.

Tutto ció nella lingua spagnola che rende il brano ancora più caldo e travolgente.”

“Loca è una canzone che ci fa ballare – aggiunge Robledo – e il videoclip rappresenta ciò che potrebbe perfettamente accadere ovunque se la ascolti: festa, follia e felicità.

Aka 7even e il suo team dall’Italia mi hanno dato questa opportunità e penso che non l’abbiamo sprecata, è un qualcosa di incredibile.”

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di “Amici” per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista.

All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), raggiungendo anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, e unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” – il cui video è visibile

che hanno collezionato a oggi un totale di 95 milioni di streaming, di cui 30 milioni di views.

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato.

Il suo primo singolo ufficiale rilasciato come Luca Marzano, “Niente se non te”, diventa virale in pochissimi giorni ed il videoclip che lo accompagna, a meno di un mese dalla pubblicazione su YouTube, raggiunge e supera il milione di views.

Nel 2019 Luca decide di cambiare direzione artistica sposando una progettualità maggiormente contaminata dalle sonorità urban pop d’oltreoceano; il tutto si concretizza con il cambio nome in Aka 7even. I suoi brani, di cui cura spesso le produzioni, e l’originalità del progetto lo portano a collaborare con tante star della scena urban italiana sino a novembre 2020, anno in cui partecipa alla ventesima edizione di Amici.

A febbraio 2021, “Mi Manchi”, prodotto da Cosmophonix, esordisce al primo posto della classifica italiana Itunes. Umile, determinato, autentico e versatile, Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

Alberto Robledo Bustos, in arte Robledo, nasce a Madrid. Prima della passione per la musica, sviluppa quella per il karate e vince per due volte il titolo di campione di Spagna di Kumite.

All’età di 14 anni inizia ad avvicinarsi alla musica, ascoltandone tantissima di diverso genere da Kase O, fino a Daddy Yankee ed Estopa.

Le prime esperienze arrivano dal mondo del freestyle, che conosce grazie ad un amico. Un giorno, finalmente, decide di impegnarsi sempre di più e partecipa alle battaglie nazionali indette da Red Bull (Batalla de los Gallos) nel 2018 e nel 2019. Ha collaborato con diversi artisti, tra cui Walls (“Luna de miel”), Cuban Beef, Sami the Prince, Young Vene e Danger Kind, prima di pubblicare i suoi primi brani: “Reina”, “A primera vista”, “Los Angeles, Entonces” con Cuban Beef, “No me olvida” con Omar Montes e Quìmico Ultra Mega e “Dime BBsita”.

A luglio di quest’anno è uscito il suo ultimo singolo “XQ TE VAS”.