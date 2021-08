Lorde torna in radio con il suo nuovo singolo “Mood Ring”

La plurivincitrice ai GRAMMY® Award LORDE torna in radio con il suo nuovo singolo “MOOD RING”, brano che traina il suo terzo album in studio “SOLAR POWER” uscito in tutto il mondo il 20 agosto scorso.

Riguardo questo ultimo nuovo brano, Lorde ha dichiarato: “E’ una canzone di cui vado molto fiera e che mi fa divertire. Durante la registrazione di questo disco ho tratto ispirazione dalla cultura musicale degli anni ’60 e da quella del Flower Child.

Volevo comprendere meglio la vita in una comune, l’allontanamento dalla società e il ripartire da zero. Ho pensato a questo durante la scrittura di questo mio nuovo disco.

Un parallelo tra la cultura di allora e quella di oggi riguarda la nostra idea di benessere e quella di spiritualità, pseudo-spiritualità e pseudo-benessere.

Per esempio mangiare secondo una dieta vegana macrobiotica oppure bruciare la salvia, conservare i cristalli, leggere i tarocchi e il proprio oroscopo…tutte cose in cui ci si cimentava allora e in cui io e le mie compagne ci dilettiamo oggi.

Quando ho scritto questo brano sapevo di aver composto una canzone pop. Quindi questa canzone rappresenta il mio sguardo satirico verso tutto ciò”.

“Mood Ring” è solo una goccia nell’universo di “Solar Power”, il terzo album della popstar. Una vera e propria celebrazione del mondo naturale raccontata attraverso 12 brani prodotti da Jack Antonoff, già dietro al precedente disco di Lorde, “Melodrama”.