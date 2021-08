Rkomi feat. Irama & Shablo con il singolo “Luna Piena”

Share Facebook

L’estate di Rkomi è stata un susseguirsi di soddisfazioni: l’apprezzatissimo album Taxi Driver, che lo ha incoronato come una delle voci più interessanti della sua generazione, è stato certificato doppio disco di platino, con oltre 290 milioni di streaming e un ritorno alla n°1 della classifica FIMI-GFK dopo ben quattro mesi dall’uscita dell’album.

Risultati strepitosi anche sul versante singoli, con ben tre brani saldamente in top 10 nella classifica Top 50 SpotifyGlobal (Partire da te, Nuova Range feat.Sfera Ebbasta e Luna Piena feat. Irama).



È proprio quest’ultimo, Luna Piena, in collaborazione con Irama & Shablo, a essere prescelto come nuovo singolo, disponibile in tutte le radio a partire dal 27 agosto.



Un brano dai ritmi caraibici, dalla melodia ipnotica e dal testo delicato e poetico che è già uno dei preferiti dei fan, con oltre 16 milioni di views per il visual su YouTube e oltre 50 milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming.