Kygo feat. Zoe Wees con il singolo ” Love Me Now”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 3 settembre “LOVE ME NOW”, il nuovo singolo del Dj/producer di fama mondiale KYGO insieme a ZOE WEES.

“Son fan di Zoe da un po’ di tempo, ha un talento smisurato. Abbiamo lavorato sodo a questo pezzo e siamo molto contenti di come è riuscito. Penso che i nostri fan lo ameranno” ha dichiarato Kygo.

“Lavorare con Kygo è davvero grandioso! Quando gli abbiamo mandato la nostra idea di canzone si è presentato subito con la prima versione che abbiamo amato immediatamente. Le sue produzioni sono speciali – quando ascolti il suo sound, capisci subito che è Kygo! Sono felicissima di aver lavorato con lui!” ha affermato Zoe.

Kygo si conferma ogni volta un talento prodigioso, un DJ e produttore sempre proiettato verso il futuro. Il musicista norvegese, nato Kyrre Gørvell-Dahll, ha debuttato nel 2013 ed è diventato un Hitmaker di fama mondiale con oltre 15 miliardi di stream audio e video.

Con il singolo multiplatino “It Ain’t Me” (feat. Selena Gomez), ha raggiunto la Top 10 della Billboard Hot 100 con più di 2 miliardi e mezzo di stream su Spotify. Il 2020 è stato un anno importante per Kygo.

L’artista ha prodotto il remix di “Hot Stuff” di Donna Summer, brano certificato platino che ha raggiunto la #1 in classifica nel Regno Unito e che è valso a Kygo un Grammy Award, e il remix di “What’s Love Got To Do With It” di Tina Turner, che ha ricevuto un forte apprezzamento dalla critica.

A maggio 2020 ha pubblicato il suo terzo album “Golden Hour” (Sony Music International/Ultra Records/RCA Records), che include il singolo “Lose Somebody” insieme ai OneRepublic, “Higher Love” con Whitney Houston, che conta oltre 1.1 miliardi di stream e visualizzazioni in tutto il mondo e ha raggiunto la Top 30 dell’airplay radiofonico in Italia, “Like It Is” (con Zara Larsson & Tyga) e “I’ll Wait” (con Sasha Sloan), che ha superato 1 miliardo e 700 milioni di stream totali.