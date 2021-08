OneRepublic il nuovo atteso album “Human”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

La band multiplatino, con miliardi di stream e milioni di dischi venduti durante la loro carriera grazie ad un lungo elenco di successi planetari, pubblica oggi il nuovo atteso album “HUMAN” (https://onerepublic.lnk.to/Human).

Il disco, la cui uscita era stata posticipata a causa della pandemia, contiene un incredibile elenco di successi che hanno già ottenuto oltre 2.5 miliardi di stream come “Rescue Me” (già Platino in Italia e certificato oro dalla RIAA https://youtu.be/Nym5stAJAt8), “Wanted” (https://youtu.be/N_qFfQ3xHCw), “Somebody To Love”, “DIDN’T I”(https://youtu.be/OPGtpO1g_jk), “Better Days” (brano pubblicato per raccontare il primo lockdown, certificato oro in Italia e accompagnato da un bellissimo video con immagini dei fan di tutto il mondo https://youtu.be/fnHlRQZZbbY e di cui è disponibile in digitale anche una versione pubblicata in esclusiva per l’Italia con i Negramaro, “Wild life” (https://youtu.be/NmAG_SpfUVs) e l’ultima hit “RUN”, brano tra i più programmati dalle radio italiane e già disco di Platino in Italia (https://youtu.be/TKkcsmvYTw4).

Nell’album anche il prossimo singolo “Someday” accompagnato da un video diretto da Miles Cable e Isaac Rentz che sarà online oggi (a questo link https://youtu.be/vNfgVjZF8_4) e anche la collaborazione con KYGO “Lose Somebody” (https://youtu.be/uruccxh9bkQ).

Questa la tracklist completa disponibile in Italia:

“Run”

“Distance”

“Somebody”

“Didn’t I”

“Rescue me”

“Savior”

“Take Care of you”

“Forgot about you”

“Somebody to love”

“wanted”

“Take it out on me”

“Better Days”

“Wild life”

“Ships + Tides”

“Someday (Acoustic)

“Lose Somebody” con Kygo

L’album è disponibile negli store digitali in versione deluxe, CD Deluxe con copertina nera con extra tracks e remix.

“HUMAN” è stato scritto in buona parte nel nostro paese, come ha raccontato il frontman Ryan Tedder sui social network e la band lo presenterà dal vivo in Italia il prossimo anno quando il tour mondiale farà tappa nel nostro paese (per informazioni www.livenation.it):

3 maggio 2022 Padova (Kioene Arena)

4 maggio Milano (Lorenzini District)

ONEREPUBLIC (Ryan Tedder – voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins – voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher – batteria e percussioni, Drew Brown – chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle – basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni) hanno pubblicato il loro disco di debutto “Dreaming Out Loud” nel 2007. Nel disco era contenuta “Apologize”, brano che ha ottenuto da subito un successo mondiale sia di vendite che di airplay ottenendo anche una nomination ai Grammy e oltre 20 milioni di download e “Stop and Stare”, altro successo mondiale. Il secondo album “Waking Up” del 2009 conteneva i successi “All the Right Moves”, “Secrets” e “Good Life”.

Il terzo album “NATIVE” arriva nel marzo 2013. Il disco ha debuttato alla posizione #4 della classifica americana e ha venduto più di 5 milioni di copie nel mondo.

In “Native” erano contenuti i singoli di successo “If I Lose Myself” (disco d’ORO in Italia), “Feel Again”, “Love Runs Out” (certificato PLATINO in Italia), “I Lived” (certificato PLATINO in Italia e in vetta alla classifica radio) e “Counting Stars”, singolo che ha raggiunto la posizione #1 in 54 paesi vendendo oltre 41 milioni di copie, certificato 3 volte PLATINO in Italia).

Il loro precedente album “OH MY MY” è uscito nell’autunno del 2016 debuttando al #3 posto della Billboard Top 200 Album chart. L’album contiene le hit “Wherever I Go” (certificato 2 volte PLATINO in Italia) “Kids” (disco d’ORO in Italia) e “Let’s Hurt Tonight”, quest’ultima canzone Colonna Sonora del film COLLATERAL BEAUTY (https://youtu.be/8wGN7D03Nho) e certificato PLATINO in Italia oltre a “Start Again” (inserito nella colonna sonora della serie di Netflix 13 Reason e che è stato pubblicato in Italia in collaborazione con il rapper Vegas Jones) e “Connection” (brano scelto da FCA per la campagna mondiale della Jeep).

Il frontman Ryan Tedder porta avanti con successo una carriera di autore e produttore grazie alla quale si è aggiudicato anche un Grammy. Tra le sue collaborazioni quella con Taylor Swift (per il disco dell’artista dell’anno “1989”), Adele (per l’album “21” che ha ottenuto un Grammy come disco dell’anno), Beyoncé (Halo), U2 (per il disco “Songs of Innocence”), Ellie Goulding, Maroon 5, Leona Lewis (per i successi “Bleeding Love”, “Happy”), Stevie Wonder e Ariana Grande (“Faith” tratto dalla OST del cartoon SING), Camila Cabello, Kygo, James Arthur, Hailee Steinfeld e Paul McCartney e molti altri.