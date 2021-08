Prosegue il tour di Pacifico “Un anno che pare sognato”

Share Facebook

Prosegue il tour “UN ANNO CHE PARE SOGNATO” del cantautore e autore PACIFICO!

Accompagnato sul palco da Antonio Loffreddi (viola), Pacifico presenta in una versione acustica un best of dei brani del suo repertorio e “Gli Anni Davanti”, la canzone originale contenuta dalla colonna sonora del film di Michela Andreozzi “Genitori Vs. Influencer”.

Domenica 29 agosto Pacifico si esibirà a PRATO presso l’ANFITEATRO DI SANTA LUCIA (Via Guado a Santa Lucia), nell’ambito del festival “SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO”.

L’evento inizierà alle ore 21.00. I biglietti sono disponibili su https://www.ticketone.it/event/pacifico-anfiteatro-di-santa-lucia-13917081/.

Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, PACIFICO (all’anagrafe Gino De Crescenzo) ha all’attivo sei dischi (“Pacifico”, “Musica Leggera”, “Dal giardino tropicale”, “Dentro ogni casa”, “Una voce non basta” e “Bastasse il cielo”) e negli anni si è aggiudicato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Tenco per la Migliore Opera Prima e la Targa Tenco 2015 come Migliore canzone dell’anno con il brano Le storie che non conosci”, scritto e interpretato con Samuele Bersani.

Vanta due partecipazioni a al Festival di Sanremo: la prima nel 2004 con il brano “Solo un sogno” (premio per la miglior musica) e la seconda nel 2018 con Ornella Vanoni e Tony Bungaro con il brano “Imparare ad amarsi”.

Ha pubblicato per Baldini e Castoldi, il romanzo “Ti ho dato un bacio mentre dormivi”, poi ripubblicato da La Nave di Teseo. Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, nel corso della sua carriera ha scritto per Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti, Extraliscio, Claudio Capeo e molti altri.

A marzo 2019 esce il suo sesto album “Bastasse il cielo”, da cui sono stati estratti cinque singoli accompagnati dai videoclip disegnati dal celebre illustratore Franco Matticchio: il frutto di questa collaborazione è stato ospitato nella prima mostra virtuale della Milanesiana.

A dicembre dello stesso anno, ha ideato e messo in scena al teatro Filodrammatici di Milano “La Settimana Pacifica”, una serie di sette concerti che hanno visto la presenza, ogni sera, di grandi ospiti: Malika Ayane, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Giuliano Sangiorgi, Francesco Bianconi e Neri Marcorè.