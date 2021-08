Annunciato il tour europeo Better Things Tour 2022 di Iann Dior

Share Facebook

Annunciato il tour europeo Better Things Tour 2022 del multiplatino rapper statunitense Iann Dior, che farà tappa in Italia il 4 febbraio 2022 al Fabrique di Milano.

Il tour prenderà il via il 22 gennaio 2022 dall’Olympia Theatre di Dublino per poi toccare complessivamente 23 città prima di concludersi a Tel Aviv il 28 febbraio.

L’annuncio arriva dopo un anno di successi per la stella nascente Iann Dior, che nel 2020 si è posizionato al primo posto della classifica dedicata agli artisti emergenti di Billboard.

Grazie al suo talento versatile, il genere del rapper passa dall’alternative, pop, rap, dance fino alla musica elettronica, diventando una forza agnostica da non sottovalutare nella musica pop di oggi.

Il singolo Mood, pubblicato dal rapper 24KGoldn in collaborazione con Iann Dior, è stato al primo posto della Billboard Hot 100, per 33 settimane nella Top 10 ed è attualmente certificato 4x platino.

Si aggiungono ai riconoscimenti del rapper due nomination ai VMA come Song of the Year e Best Collaboration, quattro singoli certificati oro dalla RIAA e collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti della scena come Travis Barker, Clean Bandit e Lil Baby.

Il suo ultimo bundle Still Here, pubblicato ad aprile 2021, include i brani Don’t Wanna Believe e Shots in the Dark, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Trippie Redd, rapper con cui aveva già presentato il brano Gone girl nel 2019. La loro seconda collaborazione Shots in the Dark ha superato i 30 milioni di stream e visualizzazioni in tutto il mondo.

Con l’annuncio del tour, Iann Dior rende noto che si unirà al tour Trip at Knight di Trippie Redd previsto questo autunno nel nord America con SoFaygo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 2 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it . La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 3 settembre alle ore 10 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.