Share Facebook

Twitter

Pinterest

Stasera, venerdì 3 settembre, LEO MECONI si esibirà come opening act del concerto di SANGIOVANNI all’Arena Del Mare – Area Porto Antico di Genova!

Leo farà ascoltare al pubblico il suo versatile repertorio che comprende brani in inglese, in italiano ed alcuni inediti come “self-respect”, “fino all’alba” e “stessa storia”.

«Aprire il concerto di Sangiovanni a Lugano è stato pazzesco. Oltre ad una bellissima location, il pubblico ha risposto in maniera incredibile alla mia musica, applaudendo e partecipando ad ogni brano.

Alla fine del concerto tantissimi fans mi hanno chiesto una foto insieme e per me è stato un grande regalo, soprattutto in un periodo come questo dove ci sono state poche occasioni live.

Sangio è una persona super disponibile ed umile, quindi posso solo ringraziarlo per la bellissima occasione… anzi per le due occasioni, visto che venerdì 3 settembre aprirò di nuovo per lui nella splendida Arena del Mare di Genova.» – racconta Leo.

Il passaggio alla scrittura italiana ha portato fortuna al giovane artista, che è stato selezionato tra gli 8 finalisti del Festival di Castrocaro 2021.



Sarà infatti possibile vedere Leo esibirsi in finale martedì 7 settembre in onda su Rai2 e RadioDue!

Leo Meconi, classe 2004, ha pubblicato nel 2019 il suo primo album di inediti dal titolo “I’ll Fly Away” di stampo folk/pop, influenzato dalle sue radici musicali, con la produzione artistica di Dodi Battaglia.

Nel 2020 Leo ha pubblicato due singoli, “Self-Respect” e “Angels & Outlaws”, che rappresentano un upgrade del suo percorso musicale, intervallati dalla partecipazione ad X Factor Italia 2020 dalle audizioni fino alla fase finale dei “Last Call”, dove ha emozionato e stupito tutti i giudici e il pubblico a casa con le sue doti chitarristiche e di interprete.