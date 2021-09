Martina Beltrami si esibirà in apertura di due concerti di Noemi

Share Facebook

MARTINA BELTRAMI si esibirà in apertura di due concerti del “Metamorfosi tour” di NOEMI. La cantautrice torinese sarà l’opening act dei live del 6 settembre a ROMA (Auditorium Parco della Musica, via Via Pietro de Coubertin 30, ore 21:00) e dell’11 settembre a MILANO (Carroponte, via Luigi Granelli 1, ore 21:00).

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e su tutti i canali di vendita ufficiali.

«Innanzitutto, volevo ringraziare personalmente Noemi e tutto il suo staff per avermi dato questa enorme possibilità in un periodo in cui anche solo organizzare dei concerti è un’impresa non da poco – racconta Martina Beltrami – Passare dal cantare a squarciagola le sue canzoni in macchina ad aprirle i concerti di Roma e Milano è davvero un enorme privilegio. Non vedo l’ora di salire sul palco e presentare le mie canzoni anche al suo pubblico».

Questo ritorno di Martina Beltrami dal vivo arriva dopo la pubblicazione del singolo “Per dirti che (mi spiace)” (Fiero Dischi/Artist First – https://MartinaBeltrami.lnk.to/PerDirtiChe) e l’esibizione con Gaia lo scorso 1° luglio a Mantova.

“Per dirti che (mi spiace)”, un’intensa ballata pop, scritta e composta dalla stessa Martina, con la produzione di Andrea Rigonat, che l’artista racconta così: «É sempre stato difficile per me ammettere di aver sbagliato. Ammettere che quando c’è un dare e un ricevere, difficilmente la colpa sta solo da una parte.

Indipendentemente da quanto si dà e quanto si riceve. Ho scritto tante canzoni, tanti pensieri, tante parole, tantissime, ma mai un ‘mi dispiace’. Due parole molto semplici ma che racchiudono tutto quello che c’è da dire quando un cerchio si chiude. Che poi chiuso non è, forse non lo sarà mai».

“Per dirti che (mi spiace)” è anche un videoclip, girato in Puglia da Matteo Ermeti e prodotto da Fiero Production (www.youtube.com/watch?v=YqzK1H6EhQ8), e anticipa l’album d’esordio di Martina Beltrami.

Martina Beltrami è una cantautrice nata e cresciuta a Rivoli (TO). Partecipa all’edizione 2020 del celebre talent show “Amici di Maria de Filippi”.

Il suo percorso nella scuola e le sue performance la portano fino alla fase serale del programma. Martina è vera, esprime le sue emozioni attraverso la musica che scrive e i suoi fan ritrovano la propria vita in ogni nota, in ogni testo.

Il 12 giugno 2020 esce, per Fiero Dischi/Artist First, il suo primo singolo “Luci accese” col quale ottiene un successo immediato superando i 3 milioni di streaming su Spotify.

Esordisce alla posizione nr.1 nella classifica dei singoli di iTunes, entra nella playlist “New Music Friday” di Spotify e rimane per quasi un mese nella “Viral 50” sempre di Spotify. Martina Beltrami è, inoltre, uno dei volti italiani della campagna globale di Spotify “Unlike Any Other”, dedicata agli artisti appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

Il 23 ottobre dello stesso anno esce per Fiero Dischi/Artist First il suo secondo singolo dal titolo “Ti vengo a cercare”, brano che supera 1,3 Milione di streaming. Il 28 maggio 2021 si apre un nuovo capitolo con la pubblicazione del nuovo singolo “Per dirti che (mi spiace)” sempre per Fiero Dischi/Artist First. Martina è in fase di scrittura di altri nuovi brani che andranno a comporre il suo primo atteso album.