Area21 il singolo “Lovin’ Every Minute”

I due alieni MARTIN GARRIX e MAEJOR, alias AREA21, continuano a godersi il loro soggiorno sulla Terra!

Dopo essere sbarcati sul nostro Pianeta con “La La La”, sono pronti ad invadere l’etere con il nuovo singolo “LOVIN’ EVERY MINUTE” in tutte le radio da venerdì 10/09.

Hello Human,

What you crying for

Why can’t you see you’re beautiful

I’ll be your friend when it’s difficult

Cuz It’s All Inside Your Mind

Promise It’ll All Be Fine

Can’t You See That It’s Our Time

Let’s Go Lovin’ Every Minute Of It

See The Signs That We Bout To Take A Flight

So Sit Back Enjoy The Ride

And Keep Lovin’ Every Minute Of It

Il brano, scritto dagli stessi Martin Garrix e Maejor, parla dell’importanza della connessione umana e di godersi il presente con la giusta dose di leggerezza. Un messaggio di positività sottolineato da vivaci sintetizzatori e un’allegra linea di basso.



“LOVIN’ EVERY MINUTE” è accompagnato da un coloratissimo videoclip, che mostra quanto i due alieni amano ogni minuto del loro tempo trascorso sulla Terra e descrive in dettaglio il loro viaggio dall’incidente nel deserto del Nevada, all’inseguimento della minacciosa Lady T, alle feste a Las Vegas, passando per il Louvre a Parigi.

Dalla prima uscita di aprile ad oggi gli AREA21 hanno accumulato oltre 29 milioni di stream combinati e stanno correndo a tutta velocità verso il loro album che uscirà in autunno.