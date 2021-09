Billie Eilish ritorna nelle radio con “Happier than Ever”

Share Facebook

Billie Eilish ritorna nelle radio italiane con questa nuova ‘radio edit’ pensata da FINNEAS per le radio del suo nuovo singolo “HAPPIER THAN EVER”. Il brano sarà disponibile per la rotazione radiofonica a partire da venerdì 10 settembre 2021.

Dopo aver conquistato la vetta della classifica italiana (albume e vinili) BILLIE EILISH conquista anche quella USA (la Billboard 200) ma anche quella di Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Svizzera, UK, Australia, Nuova Zelanda e Canada.



Inoltre “HAPPIER THAN EVER” è ufficialmente il vinile più venduto al debutto negli ultimi 30 anni.

L’album, il più atteso dell’anno che aveva segnato un record ancora prima di essere pubblicato (con il maggior numero di sempre di pre-add su Apple Music) è stato anticipato dai singoli usciti quest’anno “Your Power”, oltre 91 milioni di view e 150 milioni di stream solo su Spotify e un debutto in top10 nella classifica americana Billboard Hot 100, “Lost Cause” (https://www.youtube.com/watch?v=fzeWc3zh01g), e l’ultimo, “NDA” (https://youtu.be/OORBa32WFcM).

Billie ha diretto i videoclip di tutti questi video compreso l’ultimo appena pubblicato “Happier than ever” (https://youtu.be/5GJWxDKyk3A) dimostrando come la sua coerenza artistica non riesca a non contemplare una coerenza tra immagine e canzoni (come si evince dal Prime Day Show con Billie Eilish disponibile su Amazon Prime).

Seguitissima sui social media (oltre 79.5 milioni di persone solo su Instagram), l’artista californiana ha interamente scritto e prodotto l’album insieme al fratello FINNEAS a Los Angeles, come per tutti i brani precedenti e il precedente album.

Il disco contiene 16 tracce tra cui i singoli pubblicati lo scorso anno “Therefore I Am” (certificato Platino in Italia) e “my future” ed è stata Billie stessa a parlarne in una lunga intervista online su Vevo (https://youtu.be/uItbMBBHFmo).

L’album, ispirato dagli artisti più amati di Billie come Julie London, Frank Sinatra e Peggy Lee e la musica degli anni d’oro, ’50 e ’60, conferma questa giovane artista come una delle più importanti di tutti i tempi capace di pubblicare un disco ancora migliore del precedente in grado di convincere ancora una volta pubblico e critica.