Machete il nuovo album “Cantera Machete vol. I”

Fuori venerdì 10 settembre “CANTERA MACHETE VOL. I” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il primo capitolo del nuovo progetto discografico prodotto dalla Machete Empire Records e dedicato agli artisti emergenti.

Svelata oggi, lunedì 6 settembre, la tracklist dei brani e i nomi degli artisti presenti! L’album è disponibile sempre da oggi in pre-save e pre-add al link https://bit.ly/3kNqyUL.

Sono undici le tracce contenute in questo lavoro, che Machete ha fortemente voluto per affermare il suo impegno nello sviluppo e la promozione di nuovi talenti. Cantera – termine utilizzato in spagnolo per indicare le scuole giovanili gestite dalle società sportive – incarna perfettamente l’idea di gioco di squadra e il progetto di investire su giovani artisti promettenti, creando per loro uno spazio dedicato nel mercato discografico italiano.

Questa la tracklist di “CANTERA MACHETE VOL. I”:

JANI – CLICK CLACK

INCE – BAING BAING

GORI – MEDUSA

PIT – 1, 2, 3

ZOELLE – RIVINCITE

SPIKA – UNTITLED

ALPHRED LOCURA – ADESSO

GIOAC – MORTO A GALLA

SEVARAM – TOY BOY

ROD’S ROYCE – DARE UN SENSO

DIGAME – MALEDETTAMENTE TE

Gli artisti partecipanti sono stati scelti nel corso delle dirette del format di “Cantera Machete”, contest per giovani rapper che è andato in onda sul canale Twitch di Machete da marzo a giugno di quest’anno. Jack the Smoker e Charlie KDM, insieme agli ospiti delle otto puntate – Young Miles, Nitro, Slait, Tredici Pietro, Massimo Pericolo e Hell Raton – hanno ascoltato e valutato, con il supporto della community, i brani degli 80 artisti emergenti selezionati da un totale di circa 10.000 candidati.

Ad aggiudicarsi il primo premio in palio – l’incisione di due brani con Sony Music Italy/Columbia Records Italy – è stato Gori, rapper italo-brasiliano classe 1996, ma l’iniziativa non si è conclusa con la nomina del vincitore. Altri dieci artisti individuati come promettenti sono confluiti nel primo volume di questo nuovo progetto, dando vita ad un vero e proprio progetto discografico.

L’album, inoltre, vede la partecipazione di Stabber come direttore musicale, Enrico Brun come fonico e di Marco Vialardi ed Enrico Brun al mixing e mastering.

Fondata nel 2010 a Olbia da Salmo, Slait e Hell Raton la Machete Crew, trainata dal successo del “frontman” Salmo, si è trasferita nel 2012 a Milano ed è attualmente composta da Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Jack the Smoker e Rose Villain. Machete è una factory, un’etichetta all’avanguardia, una crew che ha sempre precorso le tendenze del mercato.

Un vero e proprio collettivo di rapper, producer, dj, grafici, illustratori, videomaker, autori e creativi. In parallelo Machete continua a scovare e produrre nuovi talenti, a collaborare con brand di prestigio, a promuovere progetti di solidarietà e a rinnovare il suo team per restare sempre all’avanguardia.

A tal proposito negli anni sono nati l’etichetta sorella 333 Mob (Lazza, Low Kidd e Slait), l’agenzia di management e booking Me Next (tha Supreme, Mara Sattei, Young Miles, Casadilego) e il progetto rivoluzionario capace di unire musica e gaming Machete Gaming. Per gli addetti ai lavori in campo musicale, Machete in 10 anni è diventata un modello da seguire.