Caparezza il nuovo singolo “El Sendero”

Dal 10 settembre è in tutte le radio il nuovo singolo di Caparezza “El Sendero” in collaborazione con la cantante messicana Mishel Domenssain.

“Camina, guerrero camina, por el sendero del dolor y la alegria”

Ho la sensazione che la vita di mio nonno e di mio padre siano più degne della mia.

Mi sembra di aver ottenuto tutto ciò che cercavo, ma di non aver vissuto veramente. Cosa posso fare per dare valore alla mia vita? Ancora una volta è una voce di donna a venire in mio aiuto.

In questo caso si tratta di Mishel Domenssain, artista messicana, autrice di un brano intitolato “La Selva”, la cui strofa è diventata il ritornello di questo pezzo. Ho scoperto Mishel durante le mie ricerche su Spotify e sono rimasto stregato dalla sua canzone, un invito a camminare lungo il sentiero del dolore e dell’allegria.

(Caparezza)

Il singolo è tratto dall’album “Exuvia” pubblicato a maggio di quest’anno.

L’’EXUVIA tour prenderà il via dal mese di febbraio 2022 nei principali palasport.

EXUVIA TOUR – PALASPORT 2022

19 febbraio 2022 – JESOLO (VE) – PALA INVENT

23 febbraio 2022 – MANTOVA – GRANA PADANO ARENA

25 febbraio 2022 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

26 febbraio 2022 – LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

4 marzo 2022 – PESARO (PU) – VITRIFRIGO ARENA

5 marzo 2022 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

11 marzo 2022 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

14 marzo 2022 – ANCONA – PALA PROMETEO

16 marzo 2022 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

18 marzo 2022 – BARI – PALA FLORIO

21 marzo 2022 – CATANIA – PALA CATANIA

25 marzo 2022 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

29 marzo 2022 – TORINO – PALA ALPITOUR

Tutte le informazioni relative al tour e alla prevendita sono disponibili su VivaTicket, TicketOne, i siti internet degli store e caparezza.com