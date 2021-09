Al via la prima tappa del Virtual Reality Experience

VRE – Virtual Reality Experience arriva nella città di MODENA il 9-10 e 11 Settembre

VRE, in collaborazione con Laboratorio Aperto di Modena, presenta Best of VRE, una selezione delle opere più significative presentate durante le scorse edizioni di VRE – Virtual Reality Experience, il primo festival italiano interamente dedicato alle tecnologie immersive.

Nei suggestivi spazi dell’ex Centrale AEM, di Viale Buon Pastore 43 a Modena, gli spettatori avranno la possibilità di sperimentare la tecnologia Vr, indossando gli appositi visori nelle postazioni prestabilite e guardare alcune delle più coinvolgenti esperienze immersive prodotte negli ultimi anni.

Quest’anno Best of VRE -Virtual Reality Experience propone:

22.7 di Jan Kounen, Molécule, Amaury La Burthe – Francia. 2019

Un viaggio solitario in Groenlandia con il produttore di musica elettronica Molécule intento a catturare i suoni dell’Artico durante la lavorazione dei suoi nuovi brani. Una Vr Experience iniziatica di enorme fascino visivo.

AYAHUASCA: KOSMIK JOURNEY di Jan Kounen – Francia 2019

Un’esperienza visionaria attraverso i regni delle piante medicinali, guidata dall’indigeno Shipibo, un guaritore tradizionale nella foresta amazzonica. Questa strabiliante esperienza rappresenta un viaggio attraverso una delle pratiche più misteriose e spirituali del pianeta: Ayahuasca, la pianta dell’anima.

1ST STEP di Joerg Courtial – Germania 2019

1st Step racconta la magica storia delle missioni Apollo, dal lancio del razzo al ritorno sulla terra. Per la prima volta, gli spettatori sperimenteranno questa stupefacente avventura in un modo completamente nuovo, attraverso la soggettiva degli astronauti.