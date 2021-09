Baby K e Alvaro Soler insieme con il singolo “Non dire un parola”

Share Facebook

Per la prima volta la regina delle hit italiane BABY K (con 15 dischi di Platino, 4 dischi d’oro e un disco di DIAMANTE in bella vista) incontra il cantautore spagnolo/tedesco ALVARO SOLER (che in Italia ha totalizzato oltre 20 dischi tra oro e Platino) per regalare al pubblico italiano, e non solo, un singolo inedito dal titolo “NON DIRE UNA PAROLA”, disponibile da oggi, Venerdì 10 Settembre, in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.

“Questo brano racconta quel momento in cui l’Amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante – racconta BABY K che aggiunge: “Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione.

Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi”.

Il brano inedito sarà inserito digitalmente nell’ultimo album della cantautrice italiana “DONNA SULLA LUNA”, album prodotto dalla This is it di Baby K e distribuito dalla Columbia Records/Sony Music Italy che contiene anche i successi “Non Mi Basta Più” feat. Chiara Ferragni (3 platini e 70 milioni di views su YouTube), “Playa” (2 platini e 62 milioni di views su YouTube), “Buenos Aires” (oltre 12 milioni 600 mila views su YouTube), brano “Pa ti” feat. Omar Montes (disco d’Oro) e “Mohicani” (Platino).

ALVARO SOLER si aggiunge così all’elenco di collaborazioni italiane e internazionali presenti nell’ultimo album di BABY K: Boomdabash, Gigi D’Alessio, Omar Montes, Chiara Ferragni e gli esponenti della scena urban italiana Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade.

BABY K ha già annunciato per il 2022 il ritorno sul palco con il “Donna sulla Luna Tour 2022”, prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Questi gli appuntamenti già in vendita:

venerdì 22 aprile 2022 – Viper a Firenze;

sabato 23 aprile 2022 – Hall a Padova;

venerdì 29 aprile 2022 – Orion a Roma

sabato 30 aprile 2022 – Magazzini Generali a Milano.

I successi che ALVARO SOLER ha conseguito con la sua musica tra il 2015 e il 2019 possono essere tranquillamente definiti sensazionali. Passato direttamente dall’università al successo, le sue canzoni hanno portato il musicista spagnolo-tedesco nelle classifiche di tutta l’Europa e dell’America Latina e sui palchi di tutto il mondo. In quattro anni, l’ormai trentenne che ha vissuto a Tokyo per sette anni e parla sei lingue, ha collezionato successi che altri impiegano decenni a raggiungere: 4.5 miliardi di stream globali e un totale di 80 dischi d’oro e platino – di cui 20 dischi di Platino solo in Italia – oltre a 2 milioni di dischi venduti, 3 nomination ai Latin American Music Award.

Ma non è tutto se pensiamo agli spettacoli con l’icona globale J-Lo a Las Vegas e Miami, un posto da coach durante la versione di XFactor Italia e un’apparizione nel premiato show televisivo tedesco “Sing meinen Song – das Tauschkonzert.”

ALVARO SOLER, spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e di casa a Berlino (dove si è trasferito nel 2015 per registrare il suo primo album dopo aver vissuto 7 anni a Tokyo), ha ottenuto il successo grazie al disco di debutto del 2015 “ETERNO AGOSTO”, album certificato PLATINO in Italia che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive e che conteneva i singoli “EL MISMO SOL” (http://vevo.ly/IqxLlv – 6 dischi di Platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), “SOFIA” (http://vevo.ly/ovSPPs – 8 dischi di Platino, vittoria di tappa al Coca Cola Summer Festival 2016) e “LIBRE” (http://vevo.ly/IZH813 – Platino).

Nel 2018 l’album “MAR DE COLORES” conferma ancora il suo talento con il singolo “YO CONTIGO, TÚ CONMIGO” (http://vevo.ly/IzCeN7 – Platino) e con “LA CINTURA” (https://youtu.be/Eg4LUvUjUWI – 3 dischi di Platino) che ha totalizzato oltre 200 milioni di stream su Spotify e oltre 158 milioni di views su Youtube. A chiudere il cerchio prima della pausa il singolo “LA Libertad” ha regalo a Alvar un disco d’oro (https://youtu.be/okAqaED2w4g).

Il 2021 non è solo una sfida per ALVARO SOLER, che non vede l’ora di incontrare di nuovo le persone e scoprire nuovi percorsi per mettere in scena la sua musica, perché agli occhi di ALVARO SOLER, la vita rimane un motivo per festeggiare, un miracolo colmo di musica – e il singolo che ha segnato il suo ritorno, “MAGIA” (https://youtu.be/Irwea_BVBhI), ha confermato il rapporto che lega questo incredibile artista e i suoi fan.

Il singolo ha dato il titolo anche al nuovo album pubblicato a luglio “MAGIA” (https://vir.lnk.to/alvaromagiaPR), che oltre alla title track già disco d’oro in ltalia (https://youtu.be/Irwea_BVBhI) contiene altre 11 tracce inedite tra cui il brano “SI TE VAS” (https://youtu.be/AiFdA0jiyJc) e il suo ultimo singolo “MAÑANA” (https://youtu.be/gYVBv6vlVl0), un brano dal sound assolutamente “soler” che vede ALVARO duettare per la prima volta con il duo colombiano CALI Y EL DANDEE.

Soler presenterà live il nuovo album il prossimo anno con due appuntamenti già annunciati nel nostro paese: il 7 marzo al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 marzo 2022 al Fabrique di Milano. Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.it e in tutti i punti vendita autorizzati