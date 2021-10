Share Facebook

I leggendari John Mellencamp e Bruce Springsteen hanno inciso insieme “Wasted Days”, il loro nuovo singolo accompagnato dal video in uscita, Mercoledì 29 Settembre.



Il brano anticipa il 25° album di Mellencamp, che John sta completando in studio proprio in questi giorni; l’uscita è attesa per la primavera del prossimo anno