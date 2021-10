Marco Masini una grande festa all’Arena di Verona

Share Facebook

È stata una grande festa, e un’importante celebrazione, quella di giovedì 30 settembre all’ARENA DI VERONA. Un appuntamento ricco di ospiti, musica ma anche aneddoti, per celebrare i 30 anni di carriera di uno degli artisti più rappresentativi della storia della musica italiana, MARCO MASINI!

Un concerto-evento che ha visto sul palco con lui Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Red Canzian, Virginio, Ambra, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, La Camba, amici e colleghi che hanno condiviso le note dei brani indimenticabili di Marco Masini.

Questo il commento di Marco Masini: “È stata una serata magica, la mia festa, ma soprattutto la VOSTRA festa. Grazie a tutti i miei Amici che hanno cantato insieme a me sul palco, rendendo questo live ancora più unico.

Grazie ai miei musicisti e a tutte le persone che hanno reso possibile questo concerto. Ma il grazie più grande va a voi.”

Dopo l’apertura con il cantautore Daniele Barsanti, Marco Masini ha dato il via alla serata con Umberto Tozzi sulle note di “Si può dare di più”, e poco dopo, quando sul palco con lui c’era Red Canzian, ha ricevuto il premio Diva, a lui consegnato per aver scelto proprio l’Arena di Verona per celebrare i suoi 30 anni di carriera.

Il concerto prosegue tra duetti che hanno fatto cantare tutta l’Arena di Verona e momenti più toccanti, con una scaletta che ha racchiuso tutti i più importanti successi di Masini, come, tra gli altri, “Disperato”, “Cenerentola innamorata” con Ermal Meta, “Spostato di un secondo” con Giusy Ferreri, “T’innamorerai” con Francesco Renga, “Ci vorrebbe il mare” con Giuliano Sangiorgi e “Bella Stronza”.

Sul palco insieme a Marco Masini hanno suonato Daniele Coro (chitarra), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

Radio Italia era la radio ufficiale del concerto-evento all’ARENA DI VERONA.

Martedì 5 ottobre alle 21:00 Radio Italia trasmetterà il concerto di Marco Masini dall’Arena di Verona. Il concerto sarà trasmesso anche in contemporanea streaming su radioItalia.it