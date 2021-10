I Mogwai in Italia con tre nuove date

Share Facebook

I Mogwai, la band post rock capitanata da Stuart Braithwaite, torna in Italia per tre nuovi appuntamenti: il 27 gennaio 2022 al Fabrique di Milano, il 28 gennaio 2022 all’Atlantico Live di Roma e il 29 gennaio 2022 al Vox Club di Modena.

A venticinque anni dalla pubblicazione del loro singolo di debutto “Tuner’/’Lower”, il gruppo di Glasgow ha da poco pubblicato “As the Love Continues”, il loro primo album a raggiungere la prima posizione dell’Official Charts, la classifica dedicata agli album nel Regno Unito.

Come nei lavori precedenti, l’ultimo progetto discografico dei Mogwai è un album di poche parole e ognuno di noi è invitato a coglierne il senso.

Definito come una colonna sonora trascendente per qualsiasi film stia scorrendo nella propria testa, il decimo album della band scozzese As the Love Continues dimostra che i Mogwai offrono ancora del conforto al quotidiano.

Anche se delle volte sono imperscrutabili, non hanno mai avuto intenzione di esserlo.

“Sono entusiasta quando so che le persone ascoltano questo disco e vogliono ancora ascoltarlo, soprattutto dopo un anno orribile come questo” ha detto il frontman della band, Stuart Braithwaite.

La loro carriera è costellata da collaborazioni importanti, avendo realizzato la colonna sonora della serie televisiva ZeroZeroZero di Roberto Saviano, della serie francese Les Revenants e del documentario Before the Flood, presentato da Leonardo DiCaprio sui cambiamenti climatici del pianeta.

Nell’attesa di tornare ad esibirsi dal vivo, Stuart Braithwaite spera che la musica conduca l’ascoltatore in un posto diverso da quello in cui si trova, “a meno che tu non sia in un posto davvero fantastico, altrimenti perché stai ascoltando della musica strana come questa?”.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 7 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it . La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 8 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.