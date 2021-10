Share Facebook

E’ online il videoclip di D.N.A., il nuovo brano di BOB SINCLAR, dall’8 ottobre in radio, negli store e piattaforme digitali

DNA come il nucleo cellulare di ogni essere umano. O come Digital Natural Artistic, o Dance Night Away o Deejay Nation Alliance o Disco New Anthem….sta a voi scegliere. DNA è un gioco, una sfida. L’importante è che quello che decidete vi si addica e vi identifichi, come il vostro codice genetico.

Drawn to your DNA, attratto dal tuo DNA, canta la suadente voce di Kee nella nuova traccia del produttore francese, influenzata dall’italo-disco e dal sound anni ottanta, il sound del momento.

Dopo il successo di quest’estate con We Could Be Dancing (oltre 10M di streams attraverso i DSP), Monsieur Sinclar non smette di sorprenderci, e ci riporta lentamente in pista, accompagnato dalla cantante e cantautrice svedese Kee. D.N.A. è il nuovo must per le playlist di tutti gli amanti della musica dance di ogni angolo del mondo.

Racconta Sinclar: “Con We Could Be Dancing ho voluto dare un seguito, la scorsa estate, al genere Italo-disco, con uno stile nuovo, più downtempo. Il mio nuovo singolo “D.N.A” segue questo stile anche per l’inverno in arrivo. Dopo aver scoperto Molly Hammar ho avuto la fortuna di conoscere un’altra artista svedese Kee, un’incredibile cantautrice con una voce fantastica”

BOB SINCLAR è tra i più longevi deejay e produttori della scena internazionale, riferimento per intere generazioni e molto amato in Italia. Con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali, centinaia di dischi di platino e oro, Sinclar è una vera leggenda.

Vanta un seguito invidiabile sul suo canale ufficiale YouTube, con oltre 600 milioni di visualizzazioni, ha pubblicato nove album e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale (tra i quali spiccano “We could be dancing”, “I’m on my way”, “Electrico Romantico” con Robbie Williams, e i meno recenti “I believe”, “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”, “Cinderella” e “Far l’amore”).

Sinclar è anche un’icona fashion. Ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di marchi famosi in tutto il mondo.

Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna e oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del “Roland Garros” durante gli Open di Francia.