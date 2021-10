Museo del Saxofono. Un autunno a tutto sax

Share Facebook

Riprendono dal 23 ottobre i concerti nel museo con la collezione di saxofoni più grande del mondo!

Da James Bond a Louis Armstrong il cartellone dei prossimi mesi è ricco di nuovi progetti e illustri interpreti musicali

Museo del Saxofono via dei Molini snc (angolo via Reggiani) 00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)

Riapre alla programmazione concertistica con intera capienza il Museo del Saxofono di Fiumicino che, dal prossimo 23 ottobre, ospiterà la stagione autunnale dei concerti, in programma fino a fine anno.

Numerosi e di rilievo gli interpreti dello strumento musicale più popolare della storia musicale contemporanea, con progetti di respiro storico e innovativo. Si parte dai temi di 007 con il James Bond Project del Riccardo Fassi New 4tet per proseguire, nella notte delle streghe, con la Halloween Jazz Night di Alberto Botta & Friends.

A novembre è di scena il duo del talentuoso e giovanissimo saxofonista Jacopo Taddei (il 6) e il progetto Saxophobia, portato avanti con successo nel tempo da Attilio Berni, polisaxofonista, grande collezionista di sax e direttore del museo (il 7).

Sempre a novembre, il 20, si esibirà il sestetto di Gianluca Galvani con un progetto tutto dedicato al grande Louis Armstrong a 50 anni dalla scomparsa.

Anche a dicembre nuove sorprese, a partire da un concerto in duo di Greg e Max Pirone, in programma il 4 del mese. La programmazione invernale sarà comunque comunicata nelle prossime settimane. Ogni appuntamento è visibile al sito ufficiale del Museo e sui social media collegati.

L’ingresso ai concerti, previa presentazione di Greenpass, è di Euro 15,00. I biglietti sono acquistabili in prevendita al sito Liveticket.it o direttamente al Museo.

È prevista prima di ogni concerto, per chi lo desiderasse, un’apericena a pagamento al costo di Euro 15,00.

IL PROGRAMMA – Ottobre-Novembre 2021

JAMES BOND PROJECT

23 OTTOBRE 2021 – ORE 21:00

RICCARDO FASSI NEW 4TET

RICCARDO FASSI HAMMOND (pianoforte – tastiere)

TORQUATO SDRUCIA (sax baritono – sax soprano)

ALESSANDRO TOMEI (sax tenore – sax alto)

PIETRO IODICE (batteria)

Le bellissime colonne sonore dei mitici film di James Bond. Thunderball, From Russia With Love, GoldFinger, Diamonds Are Forever, Dr. No, ecc… rivisitati in chiave jazz e funk.

HALLOWEEN JAZZ NIGHT

31 OTTOBRE 2021 ORE 21:00

ALBERTO BOTTA & Friends

ALBERTO BOTTA (batteria)

ANTONELLA APREA (voce)

ATTILIO DI GIOVANNI (pianoforte)

GIUSEPPE RICCIARDO (sax tenore)

CARLO FICINI (trombone e voce)

GIULIO SCARPATO (contrabasso)

Alberto Botta, il mitologico batterista di Renzo Arbore e di “Quelli della Notte”, accerchiato dai migliori musicisti swing della capitale, proporrà un repertorio tenebrosamente frizzante e oscuramente coinvolgente, come una vera notte nera di Halloween richiede…

ADOLPHE SAX DAYS

6 NOVEMBRE 2021 ORE 21:00

JACOPO TADDEI DUO

JACOPO TADDEI (saxofoni)

ANTONINO FUMARA (pianoforte)

Un percorso musicale creato per offrire una panoramica esaustiva delle partiture fondamentali del repertorio saxofonistico in molte delle sue accezioni. Si approda ai linguaggi musicali più vari, alla ricerca di una musica multiforme e capace di raccogliere storie differenti. Lirismo, melodie cantabili rarefatte e muscolarita’ ritmico.dinamiche, per un ricordo al futuro.

SAXOPHOBIA

7 NOVEMBRE 2021 ORE 19:00

SAXOPHOBIA Quartet

ATTILIO BERNI (saxofoni)

ALESSANDRO CRISPOLTI (pianoforte)

CHRISTIAN ANTINOZZI (contrabbasso)

ALFREDO ROMEO (batteria)

Musiche, storie e nuovi incredibili strumenti per raccontare la storia e le straordinarie metamorfosi dello strumento divenuto l’icona multiforme del Novecento

REMEMBERING LOUIS ARMSTRONG

20 NOVEMBRE 2021 ORE 21:00

GIANLUCA GALVANI sextet

GIANLUCA GALVANI (cornetta )

CARLO FICINI (trombone )

PIERCARLO SALVIA (clarinetto )

PAOLO BERNARDI (pianoforte)

GUIDO GIACOMINI (contrabbasso)

GIANLUCA PERASOLE (batteria)

Un concerto dedicato al celebre trombettista Louis Armstrong a 50 anni dalla scomparsa con un repertorio che si snoda dai brani del periodo New Orleans fino ai grandi successi degli anni ‘60.