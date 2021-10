Mecna e Coco il loro primo album insieme

Share Facebook

MECNA e CoCo, la coppia d’oro del dream rap italiano, pubblicano oggi “BROMANCE”, il loro primo disco collaborativo.

Dopo anni di collaborazioni nei reciproci dischi e le anticipazioni date con l’intro ‘Bromance’ e il singolo ‘La più bella’ già tra i 10 brani italiani più suonati in radio (fonte EarOne), MECNA e CoCo arrivano finalmente alla pubblicazione del loro primo album insieme, BROMANCE: un viaggio nell’immaginario comune dei due Corrado, un dialogo musicale tra amici e artisti che – prima di tutto e sopra a tutto – si rispettano per la musica che fanno.

BROMANCE è un disco che si muove tra rap, nu-soul e R&B, con linee melodiche che si incollano nella memoria e sfrecciate rap che conferiscono uno stile personalissimo al lavoro.

La forza di BROMANCE sta proprio nella capacità di MECNA e CoCo di relazionarsi con la musica come nella vita, supportandosi a vicenda, per sfidare le rispettive comfort zone in un continuo scambio di idee e barre.

Un lavoro che nasce da lontano, nel 2018, e che si concretizza in due sessioni di scrittura in Toscana, sublimando un sodalizio non solo artistico, ma umano, così evidente nel susseguirsi dei brani da far sembrare questa collaborazione naturale, necessaria, perfetta.

È proprio questo mood, questa capacità di completarsi dei due, a rendere BROMANCE un lavoro che non si ferma alla somma delle parti, ma che prova sempre ad avventurarsi in qualcosa di unico ed originale.

Un album fresco, ma riflessivo, romantico e pensieroso, che a partire dai rispettivi mondi (‘Vita Normale’, ‘Anima’), costruisce un nuovo immaginario comune, come è evidente in brani come ‘Zombie’, ‘La più bella’, ‘Calendario’.

Oltre ad evidenziare i reciproci pregi, questo sodalizio artistico ha spinto MECNA e CoCo ad esplorare nuovi territori, tanto sonori quanto stilistici, come nei casi di brani atipici per i due, come ‘Sali Su’ e ‘Longsleeve’.

In questo gioco di rilanci, BROMANCE è un disco che rapirà le fanbase di entrambi, oltre ad attrarre chi è alla ricerca sia di melodie R&B dal suono caldo che rap contemporaneo (ma con radici nella storia del genere) che ha reso celebri MECNA e CoCo.

Spesso i grandi sodalizi artistici nascono a casa d’altri in una cena o in una festa tra amici comuni. La bromance tra Mecna e CoCo comincia proprio così, nel 2017, quando il produttore molisano Night Skinny li porta a collaborare assieme per il brano Equilibrio.

La scintilla scocca e l’anno successivo la coppia torna in studio per Tu Ed Io, che diventa il brano più ascoltato sui distributori digitali di Blue Karaoke, il quarto disco in studio di Mecna.

Nel 2019 CoCo ospita Mecna in Se Mi Perdo Altrove, uno dei brani più riusciti di Acquario, il secondo disco in studio di CoCo, mentre Mecna ospita CoCo in Si Baciano Tutti, estratto da Neverland, il joint album con il producer romano Sick Luke, successo di pubblico e critica.

I due Corrado tornano insieme ad inizio 2021, in For You, per festeggiare l’uscita della deluxe edition di Mentre Nessuno Guarda, l’ultimo album solista di Mecna che ha esordito al secondo posto della classifica FIMI e già certificato disco d’Oro.

BIOGRAFIE

MECNA, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile.

MECNA è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana.

Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment).

A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiene un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.

A ottobre del 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, l’ultimo fortunato album del rapper pubblicato per Virgin Records certificato disco d’Oro.

Il 25 dicembre dello stesso anno l’artista si è esibito in diretta streaming presso una location d’eccezione, il rifugio Salei immerso nelle Dolomiti a 2250 metri di altitudine.

Nel 2021 escono i singoli “Soli”, brano che vede la partecipazione di Ghemon e Ginevra e “Mille Cose”, insieme alle collaborazioni con Francesca Michielin in “Se Fossi” e con Tredici Pietro in “Oro”. A giugno esce “Mentre Nessuno Guarda Deluxe Edition”, il repack dell’ultimo album di Mecna.

CoCo (precedentemente conosciuto come Corrado), nome d’arte di Corrado Migliaro (Napoli, 22 maggio 1988), è un rapper e cantautore italiano. Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui ai tempi era noto Geeno.

I due entrano a far parte del collettivo ed etichetta Poesia Cruda. Nel 2012 i due cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP Doveva Andare Così.

Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l’album d’esordio La vita giusta per me per Roccia Music.

Nel 2019 dopo 3 anni di stop esce il suo primo album ufficiale “Acquario” per Island Records/Universal che si classifica nella prima settimana al 6 posto degli album più venduti in Italia.

Il disco, trainato dal singolo Bugie Diverse, ha un grande riscontro, confermando CoCo tra gli artisti più interessanti e sofisticati della musica partenopea e non solo. A Novembre 2019 parte il suo primo tour ufficiale.

Nel 2020 pubblica, sempre per Island, “Floridiana”, un lavoro che lui definisce “una metafora musicale – una frattura spazio/temporale che mi riporta nel mio luogo incantato al centro della metropoli”.

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia seguiranno una serie di concerti tra Milano e Napoli, ovviamente tutti soldout.

Nel 2021 insieme ai soci di sempre “Geeno & Luchè” droppano Topless che sarà colonna sonora delle notti d’estate italiane.