Swedish House Mafia feat The Weeknd con il singolo “Moth To A Flame”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dopo l’annuncio della reunion a luglio con l’uscita degli inediti “It Gets Better” e “Lifetime (feat. Ty Dolla $ign & 070 Shake)”, gli SWEDISH HOUSE MAFIA pubblicano il nuovo singolo “Moth to a Flame” insieme alla superstar mondiale THE WEEKND. Online su YouTube il video ufficiale.

Gli Swedish House Mafia continuano ad alimentare l’attesa del nuovo album “Paradise Again”, atteso per il 2022 e presto disponibile per il preorder in una Special Tour Edition.

Il trio, che ha fatto ballare milioni di persone con hit come Don’t You Worry Child e Save The World, ha annunciato il Paradise Again Tour 2022 prodotto da Live Nation, il loro primo vero ritorno al live come una band dal 2012, quando l’One Last Tour vendette oltre 1,000,000 di biglietti.

Il tour farà tappa anche in Italia con uno show unico nel panorama dei live, che si terrà martedì 18 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti saranno disponibili in anteprima: con il pre-order dell’album dalle ore 10.00 di mercoledì 27 ottobre, per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 28 ottobre, mentre la vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 10.00 di venerdì 29 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com