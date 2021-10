Ghali con il nuovo singolo Wallah

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Finalmente fuori WALLAH, il nuovo brano in uscita per Sto Records / Atlantic / Warner Music Italy, che segna il ritorno di Ghali a quasi due anni dal travolgente successo di DNA, l’album multi platino con cui l’artista si è confermato un riferimento della musica italiana sempre più apprezzato anche a livello internazionale.

https://ghali.lnk.to/Wallah

Il brano, presentato con un secret concert a sorpresa dalle finestre del McDonald’s di Piazza Duomo, racconta l’urgenza, forte oggi come non mai, di tornare a ballare, di stare insieme agli altri e lo fa con delle barre avvolgenti, che ricordano i primissimi lavori dell’artista, appoggiate sopra alla produzione curata da Merk and Kremont già complici della straordinaria hit di Good Times quattro volte disco di platino.

Nel brano, ad ulteriore conferma dell’ispirazione internazionale del progetto artistico di Ghali, italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un’unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo. Ghali conferma ancora una volta, anche solo per la naturalezza e il coraggio con cui si sposta fra i riferimenti e le lingue, di non voler essere un artista internazionale ma di esserlo istintivamente per la sua storia e il suo percorso.

“WALLAH è il mio desiderio di far tornare a ballare la gente. È passato troppo tempo da quando ho avuto modo di vedere i miei fan vivere dei momenti di leggerezza e il brano è pensato proprio per questo. Ora più che mai c’è bisogno di capire che la musica e il ballo sono cose imprescindibili per stare bene. Per questo abbiamo scelto di organizzare un secret concert al McDonald’s; per portare a sorpresa qualche minuto di spensieratezza a fan e passanti. È stata davvero una bella festa come non se ne vedevano da un po’!”

Da oggi è disponibile anche il videoclip sul canale YouTube dell’artista. Ghali ha scelto di affidare la regia a Moncef Henaien della casa di produzione NOON, una realtà internazionale per cui collaborano registi tunisini emergenti che Ghali ha ritenuto importante valorizzare anche nel nostro paese.

Nel video vediamo il viaggio di Ghali in Tunisia, nazione da cui proviene la famiglia dell’artista e che con il suo staff ha attraversato per centinaia di kilometri per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso.

Nel videoclip, come nella quotidianità, Ghali indossa i capi della collezione United Colors of Ghali realizzata per Benetton; una scelta naturale anche vista l’esigenza sempre più forte per Ghali di raccontare la propria storia in diversi ambiti espressivi.

Wallah sarà la colonna sonora della campagna di comunicazione del nuovo Big Mac. La collaborazione fra Ghali e il colosso del food McDonald’s rientra nel solco delle prestigiose collaborazioni che il brand vanta a livello internazionale con Travis Scott, J Balvin e i Bts.