Imagine Dragons in Italia per un’unica

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Per celebrare l’uscita del loro ultimo album Mercury – Act 1, gli Imagine Dragons annunciano il Mercury World Tour 2022 che li vedrà in Italia per un’unica data l’11 giugno 2022 a Milano, headliner degli I-Days all’Ippodromo Milano Trenno.

I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 novembre 2021 scaricando, nella sezione Vantaggi dell’App, il coupon con il codice da utilizzare su https://shop.ticketmaster.it/presale/coupon/imagine-dragons-banca-intesa-presale.html

Per la vendita generale i biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di venerdì 5 novembre 2021 nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Prodotto da Live Nation, il tour 2022 prende il via il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, portando la band di Las Vegas ad esibirsi negli stadi delle principali Capitali europee e nei festival di maggior prestigio come il Rock Werchter, Pinkpop, Lollapalooza Paris e appunto I-Days.

Con 46 milioni di album venduti in tutto il mondo, 74 miliardi di stream, 4 dischi di platino per gli album e oltre 30 dischi di Platino per i singoli, gli Imagine Dragons si confermano una delle rock band che ha venduto di più, da quando a cavallo del 2010 hanno letteralmente reinventato il concetto di rock, ottenendo uno straordinario successo planetario con hit come Radioactive, Demons, Believer, Thunder e Whatever It Takes – per citarne alcune.

Unica band ad avere tre singoli certificati DIAMANTE (10 volte platino) dalla Riaa (Demons, Radioactive e Believer), dominano la classifica delle 3 migliori rock song del decennio secondo Billboard con Believer, Thunder e Radioactive.

La band americana formata da Dan Reynolds (voce, chitarra acustica, tastiera, percussioni), Wayne Sermon (chitarra elettrica e acustica, mandolino elettrico, percussioni, cori), Ben McKee (basso, tastiera, sintetizzatore, percussioni, cori) e Daniel Platzman (batteria, percussioni, viola, cori) muove i primi passi nel 2008, anno in cui pubblica il primo EP Speak to Me seguito poi nel 2010 da un altro EP It’s Time (platino) e dalla firma nel 2011 del contratto discografico con la Interscope Records, etichetta appartenente alla Universal Music Group e la KIDinaCorner.

Dopo un altro EP, Continued Silence, arriva nel 2012 il primo album Night Visions, certificato Platino in Italia, che debutta direttamente alla seconda posizione della Billboard 200, vendendo nella prima settimana 83.000 copie.

L’album contiene, fra le altre, le hit Demons (5 volte Platino) e Radioactive, che vola in vetta alla Billboard Hot Rock chart, regala alla band il Grammy come Best Rock Performance, ottiene la certificazione di Diamante dalla RIAA ed è certificato 4 volte Platino in Italia.

Nel 2015 Smoke+Mirrors (disco d’Oro in Italia) debutta al 1° posto della Billboard 200. Il successivo Evolve del 2017 conquista il doppio Platino, una nomination ai Grammy come Best Pop Vocal Album e produce tre hit come Believer, Thunder (5 volte Platino e altra nomination ai Grammy) e Whatever it Takes, tutte al primo posto nella classifica degli ascolti radiofonici.

Il quarto album della band, Origins, entra al 1° posto delle classifiche ufficiali degli album Alternative e Rock su Billboard, mentre il singolo Natural per nove settimane consecutive è il brano più ascoltato nella classifica Alternative Radio e detiene tuttora il record per il maggior numero di passaggi settimanali di tutti i tempi.

Dopo un lungo tour internazionale il 21 febbraio 2018, insieme alla pubblicazione del singolo inedito Next to Me (Platino), viene annunciato un altro tour estivo che li vedrà sui principali palchi degli Stati Uniti d’America confermando la band come una delle migliori formazioni live in circolazione.

L’attesissimo quinto album di studio della band, Mercury – Act 1 esce il 3 settembre 2021 per Virgin Records. Prodotto da Rick Rubin è un album schietto e spontaneo che si allontana dai testi sovraccarichi di metafore del passato, puntando su liriche che vogliono abbracciare estremi emotivi, senza alcuna remora. I primi assaggi del nuovo album, pubblicati contemporaneamente nel marzo 2021, sono stati Follow You e Cutthroat, il primo dei quali ha segnato per la band la sua più rapida ascesa alla vetta della classifica nell’airplay delle radio Alternative.

Il singolo successivo, Wreked, racconta in una sorta di autoconfessione intima il viaggio nel dolore sofferto dal cantante solista Dan Reynolds, a seguito della morte per cancro della cognata nel 2019.

Il 28 ottobre la band ha pubblicato una nuova traccia e relativo video, ENEMY, parte della colonna sonora di Arcane, la serie TV Netflix di League of Legends che debutterà domenica 7 novembre.

Prezzi biglietti:

POSTO UNICO: € 60,00 + diritti di prevendita

PIT: € 80,00 + diritti di prevendita

IMAGINE DRAGONS EUROPEAN DATES 2022:

Mon 30 May 2022 – Prague, Czech Republic – Letnany Airport

Wed 1 Jun 2022 – Riga, Latvia – Mezaparks

Fri 3 Jun 2022 – Kiev, Ukraine – Olimpiyskyi National Sports Complex

Sun 5 Jun 2022 – Moscow, Russia – The Luzhniki Stadium

Tue 7 Jun 2022 – Saint Petersburg, Russia – Gazprom Arena Stadium

Thu 9 Jun 2022 – Bern, Switzerland – Stadion Wankdorf

Sat 11 Jun 2022 – Milan, Italy – I-Days

Tue 14 Jun 2022 – Hannover, Germany – Expo Plaza

Thu 16 Jun 2022 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Rockhal Open Air

Sun 19 Jun 2022 – Landgraaf, Netherlands – Pinkpop

Mon 27 Jun 2022 – Koengen, Norway – Bergenhus Fortress

Sat 2 July 2022 – Werchter, Belgium – Rock Werchter

Tue 5 Jul 2022 – Berlin, Germany – Waldbuhne

Thu 7 July 2022 – Madrid, Spain – Mad Cool

Sat 9 July 2022 – Lisbon, Portugal – NOS Alive

Thu 14 Jul 2022 – Mönchengladbach, Germany – Sparkassen Park

Sat 16 Jul 2022 – Paris, France – Lollapalooza Paris