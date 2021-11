Ray Dalton con Alvaro Soler il singolo “Manila”

Share Facebook

Da venerdì 5 novembre entrerà in rotazione radiofonica “MANILA”, il nuovo singolo, già disponibile in digitale, del cantautore americano due volte nominato ai GRAMMY Awards RAY DALTON insiema alla superstar spagnola ALVARO SOLER!

Il brano, accattivante ed esplosivo, concentra in 2 minuti e 30 secondi tutti gli ingredienti necessari perchè diventi un successo, seguendo la scia della hit del cantautore di Seattle “In My Bones” (il brano ha raggiunto la #16 della classifica airplay europea, oltre che, per citarne alcune, la #1 in Francia e Svizzera, la #2 in Polonia, la #3 in Germania e la #4 in Austria).

“Mentre ero in aereoporto per andare in Germania, mi è venuta in mente una melodia che ho registrato subito sul mio cellulare” ha dichiarato Ray Dalton “Vivo sempre l’attimo e le mie idee sulle canzoni cambiano in base a dove mi trovo in un determinato momento. Questo è ciò che rende la musica una cosa grandiosa”

“La canzone parla del bisogno di rilassarsi e lasciarsi andare” prosegue l’artista “Quando mi diverto insieme ai miei amici, chiedo sempre loro ‘Ehi, perchè non restiamo a goderci il momento un po’ più a lungo?’ È semplicemente bello stare insieme a persone con cui ti senti a tuo agio. Questa cosa sta diventando sempre più spesso una questione secondaria nell’era digitale…”

“Quando Ray mi ha fatto ascoltare la canzone per la prima volta e mi ha chiesto di collaborare al pezzo insieme a lui, sono stato immediatamente rapito” ha affermato Alvaro Soler”Il giorno dopo gli ho mandato subito le mie idee in proposito. Quando una canzone ha un certo tipo di slancio, devi trarne il meglio subito. Sono davvero contento di aver collaborato con un cantautore così talentuoso come Ray”

Ma c’è un altro livello di significato in “Manila”, un discorso che parla ad ogni anima, persa o protetta: soprattutto in questo momento in cui il mondo è in subbuglio, quello di Ray Dalton è un grido di solidarietà che mira a rafforzare lo spirito comunitario fra le persone di tutto il mondo, un inno pop che invoca la vicinanza e i legami umani al posto delle divisioni.