Alicia Keys con il nuovo singolo “Best Of Me”

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 5 novembre “BEST OF ME”, il nuovo singolo di dell’icona mondiale vincitrice di 15 Grammy Awards ALICIA KEYS!



Il brano anticipa l’uscita del nuovo album dell’artista “KEYS” (RCA Records/Sony Music), in uscita il 10 dicembre e già disponibile in pre-save.

È online anche il videoclip ufficiale del brano diretto da TT The Artist.

Una volta entrato nel mondo di “KEYS”, l’ascoltatore si troverà a vivere un’esperienza doppia: da una parte troverà i cosiddetti brani “Originals” che rappresentano la quintessenza di Alicia Keys che abbiamo imparato sin dal suo debutto, dall’altra potranno ascoltare le versioni “Unlocked” degli stessi, in cui l’artista ha sperimentato un nuovo tipo di atmosfera con l’aiuto del produttore vincitore del GRAMMY® Award Mike Will.

Alicia Keys ha commentato così sui social in occasione del lancio dell’album: “Ci sono due lati in ogni storia, e ci sono due lati in ogni canzone in ‘KEYS’, quindi proverete l’esperienza di vivere due lati di me”.

L’album “KEYS” conterrà anche il primo brano estratto “LALA” feat. Swae Lee, la cui pubblicazione è stata seguita dalla docuserie per YouTube Originals, “Noted: Alicia Keys The Untold Stories”, che vede Alicia in veste di produttore esecutivo. Tutti i quattro episodi sono disponibili sul canale YouTube ufficiale dell’artista.

Il prossimo anno, Alicia riprenderà ad esibirsi dal vivo con “ALICIA THE WORLD TOUR” in partenza nel mese di giugno da UK. Le date negli USA invece inizieranno ad Agosto.