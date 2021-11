Mobrici dal 19 novembre il primo album da solista

Share Facebook

Mobrici, da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, arriva venerdì 19 novembre con “ANCHE LE SCIMMIE CADONO DAGLI ALBERI” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), il suo primo album da solista!

Un album che raccoglie 11 pezzi di vita di Mobrici raccontati in musica. Ogni brano è così vero e autobiografico da farci riconoscere in esso, facendoci sentire presi per mano e accompagnati nella vita del cantautore.

“Fin da giovanissimo sono sempre stato estremamente affascinato dal “mondo della canzone” ed il mio approccio alla scrittura è stato per certi aspetti sempre giocoso, una sfida: hai 3 o 4 minuti per fare quello che vuoi, con tutti gli strumenti che vuoi, con tutte le parole del mondo, facendo un salto vorticoso dentro te stesso e magari dentro le emozioni di qualcun altro, vicino o lontano che sia, magari mai incontrato.”

“Questo mio primo nuovo album è una raccolta di canzoni che ho scritto negli ultimi due anni – commenta il cantautore – ‘Anche le scimmie cadono dagli alberi’ è un antico proverbio giapponese. Quando mi è capitato di leggerlo per la prima volta, mi ha folgorato.

Nella vita ci è utile sapere che non dobbiamo essere perfetti per forza, che possiamo sbagliare, che non siamo infallibili. Così come le abili scimmie cadono dagli alberi, anche noi possiamo permetterci qualche errore.”

Questa la tracklist dell’album, disponibile in pre-save e in pre-order, nei formati fisici autografati CD e vinile – quest’ultimo nelle versioni standard e colorato rosa – in esclusiva Amazon, al link https://mobrici.lnk.to/alscdapreorders:

Cantautore

TVB

Canale 5

Povero Cuore – feat. Brunori Sas

Anna Meraviglia

20 100

Un Bacio

Scende – feat. Gazzelle

La Fine

Amici Così

Tassisti della Notte

L’album è stato anticipato dai singoli “Povero Cuore” feat. Brunori Sas (ascolto al link: https://mobrici.lnk.to/poverocuore; video al link: https://youtu.be/_EbiAxQKAYk), una canzone con una forte potenza emotiva, una conversazione intima tra i due amici e artisti; “Scende” feat Gazzelle (video al link: https://youtu.be/ixiky0somPo; ascolto al link: https://vir.lnk.to/scende), brano che vede la collaborazione tra due amici prima che tra due grandi cantautori della scena pop contemporanea; “LA FINE” – disponibile al link https://vir.lnk.to/lafine -, “TVB” – il cui videoclip è visibile al link https://youtu.be/ejbljB1LljA – e “20 100”, brano che ha aperto la strada al nuovo percorso del cantautore milanese, accompagnato dal video al link https://youtu.be/tLHEStYITw8.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni.

È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, scioltasi nel 2020. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop.

Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.