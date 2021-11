Il mercatino di Natale sul Lago di Carezza

Share Facebook

Tutti i weekend, dal 27 novembre al 19 dicembre 2021, ritorna in Val d’Ega il suggestivo mercatino natalizio sul Lago di Carezza, incorniciato dalle spettacolari Dolomiti del Latemar e del Catinaccio.

È un mercatino natalizio davvero speciale quello della Val d’Ega, a soli 20 minuti da Bolzano, perché è immerso in una cornice naturale unica.

Si potrebbe anzi definire un “mercatino panoramico”, che gode della vista sul suggestivo Lago di Carezza (detto il lago dell’arcobaleno per i suoi colori straordinari), alle cui spalle sorgono le imponenti e magnifiche Dolomiti del Latemar e del Catinaccio.

Al cospetto del lago, le casette di legno illuminate – che hanno la forma di grandi lanterne – propongono pezzi di artigianato locale e prodotti gastronomici tipici, ma si possono anche ammirare sculture di ghiaccio e un presepe a grandezza d’uomo, magari sorseggiando un profumato bicchiere di vin brulè o gustando dolci tipici altoatesini appena sfornati.



Tutti i weekend dal 27 novembre al 19 dicembre 2021 diventano un’occasione unica per andare alla scoperta della tradizione di questo luogo poetico ma anche di una natura che emoziona.

Da non perdere la passeggiata ad anello attorno allo specchio d’acqua, per ammirare sia le vette sia il mercatino illuminato, in un’atmosfera da fiaba.



Il mercatino è aperto dal ore 10 alle ore 20, per l’accesso sono necessari Green Pass valido, mascherina chirurgica, distanza di sicurezza di 1 metro dalle altre persone.



Dal 26 al 28 novembre, dal 3 al 5 dicembre, dal 10 al 12 dicembre e dal 17 al 19 dicembre 2021 l’offerta “Magie natalizie al Lago di Carezza” comprende 2 pernottamenti con colazione, 1 escursione guidata attorno al lago con le lanterne e vin brulè o succo di mela caldo, e come souvenir 1 tazza natalizia. Prezzo a partire da 91 euro per persona in hotel 3 stelle.

Sul sito della Val d’Ega tutte le offerte degli esercizi aderenti: https://eggental.com/it/La-tua-vacanza/TOP-offerte/Magie-Natalizie