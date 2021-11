Novastar con il nuovo singolo “Velvet Blue Sky”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

L’icona nazionale belga NOVASTAR arriva nelle radio italiane con il suo nuovo singolo VELVET BLUE SKY, disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 12 novembre.

NOVASTAR, pseudonimo del cantautore olandese/belga Joost Zweegers e della sua band, presenta questo singolo come anticipazione dell’album ‘Holler and Shout’ in uscita il 12 novembre stesso.

L’album, scritto e registrato a Brighton insieme a Mikey Rowe – pianista di Noel Gallagher’s High Flying Birds – suona come una festa, e simboleggia una sorta di resurrezione per NOVASTAR.

Joost durante una dichiarazione ha detto che per lui “‘Holler and Shout’ non è affatto un cambio di direzione. È l’affermazione di una direzione che è stata lì fin dall’inizio. Mi sento finalmente libero”.