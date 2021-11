Powfu feat. Jaden & Sarcastic Sounds con ” Snowflake”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Da venerdì 12 novembre entrerà in rotazione radiofonica “SNOFLAKE” feat. Jaden Smith & Sarcastic Sounds, il nuovo singolo del rapper low-fi canadese POWFU dopo il successo planetario della hit “death bed (coffee for your head)”, che ha superato 1 MILIARDO e MEZZO di stream e ha raggiunto la TOP 20 dell’airplay radiofonico!

Il brano, di cui è disponibile anche il videoclip ufficiale, è contenuto nell’ultimo Ep di Powfu “tell me your feelings and i won’t tell you mine”.

“Esprimere le proprie sensazioni può essere una cosa complicata, ho lavorato su me stesso per capire come condividerle e quali sentimenti tenere per me – ha detto Powfu a proposito del progetto – Ho tenuto per me queste canzoni per più di un anno e i miei fan hanno aspettato pazientemente. Sono felice di poterle finalmente consegnare al mondo”.

Con più di 1,5 MILIONI di follower sui social, Powfu è uno dei pionieri della musica low-fi come genere mainstream. Con oltre 10 MILIONI di ascoltatori mensili su Spotify, Powfu continua a crescere canzone dopo canzone, distinguendosi per la sua cifra artistica versatile sia nei testi che nelle melodie.