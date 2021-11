Modà venerdì 12 novembre esce il nuovo album

Share Facebook

La band milanese dei MODA’ che in pochi anni ha conquistato il pubblico italiano ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia, pubblicherà venerdì 12 novembre “BUONA FORTUNA – PARTE PRIMA” (https://bfan.link/buona-fortuna).

Il disco (prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services) che sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali, è – come spiega il titolo stesso – la prima parte di un progetto più ampio.

Nell’EP, in uscita a 2 anni di distanza dall’ultimo lavoro di studio “Testa o croce”, trovano spazio 6 brani inediti, tra cui il singolo che ha anticipato la nuova pubblicazione “Comincia lo show”.

“Comincia lo show – racconta Kekko Silvestre – ha aperto la strada al nostro nuovo progetto discografico. È, secondo me, un brano che offre un nuovo orizzonte sonoro che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock ma senza snaturare lo stile melodico-compositivo che contraddistingue da sempre il nostro DNA”.

Parlando poi del testo, Silvestre ha aggiunto: “facciamo musica pop, musica capace di attraversare tutte le generazioni, arrivare a molti ed è per questo che cerchiamo nei testi anche di dare, dove possibile, messaggi anche sociali”.

Il brano è accompagnato da un video già online diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis per Double Vision – Film & More.

Il video, che nasce da un’idea di Francesco Silvestre, è un’aperta critica al mondo social di oggi dove chiunque, seduto sul proprio divano, può brandire il proprio telefono come una vera e propria arma, sparando giudizi contro chi si trova in quel momento dall’altra parte dello schermo.

In “BUONA FORTUNA – PARTE PRIMA” non mancano ovviamente le canzoni d’amore nel classico stile dei MODÀ come “22 metri quadri” e il nuovo singolo, disponibile da venerdì 12 novembre per la programmazione radiofonica, “Fottuto Inverno”.

Nell’album c’è spazio anche per l’amore paterno di “Non ti mancherà mai il mare” (dove Kekko parla a sua figlia dicendole di non commettere i suoi stessi errori) e di un augurio personale come in “Buona fortuna buona vita buona luna”, brano che ha permesso all’autore di rivivere un momento di debolezza, uno di quelli da cui si vorrebbe scappare e non tornare più indietro.

A chiudere l’EP la toccante “Scusa se non lo ricordo più”, una storia segnata dall’Alzheimer dove il protagonista, all’inizio della malattia, alterna momenti di totale buio a momenti di lucidità.

Questa la tracklist completa:

“Comincia lo show”

“Non ti mancherà mai il mare”

“Buona fortuna buona vita buona luna”

“22 metri quadri”

“Fottuto inverno”

“Scusa se non lo ricordo più”

Tutti coloro che avranno acquistato nei negozi Mondadori la versione autografata del nuovo album “Buona Fortuna – Parte Prima” avranno la possibilità di videochattare con la band durante un esclusivo incontro online che si terrà il prossimo 23 novembre.

Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico nel tour che li aspetta il prossimo anno.

La band – che da sempre trova live la sua condizione migliore – ripartirà dalla sua Milano il 2 maggio 2022, recuperando in questo modo le date annullate a causa della pandemia nel 2020.

Questi gli appuntamenti:

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)