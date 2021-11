Sick Luke feat Chiello & Madame con il singolo “La strega del frutteto”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

I fan lo attendevano a gran voce e finalmente da venerdì 5 novembre è disponibile in streaming e su tutte le piattaforme digitali “LA STREGA DEL FRUTTETO” (Carosello Records, distribuzione Virgin\Universal), il primo singolo di SICK LUKE. Il brano è subito disponibile per la rotazione radiofonica.

Per questa prima release, il noto producer ha scelto di coinvolgere due artisti della nuova generazione musicale italiana: CHIELLO, fresco del successo del suo primo album solista “Oceano Paradiso” & MADAME, artista che da oltre due anni ha rivoluzionato il linguaggio e i codici della musica italiana.

Il singolo anticipa il primo e attesissimo progetto discografico di SICK LUKE, in uscita prossimamente per Carosello Records.

“LA STREGA DEL FRUTTETO” ci trasporta subito nell’immaginario dark e misterioso di Luke.

Un’infatuazione frastornante è quella raccontata nel brano, in cui il protagonista è ormai rassegnato all’idea di essere stato totalmente stregato dal fascino di una fata oscura, una strega.

L’effetto che provoca questo incantesimo è straniante: una sensazione che crea dipendenza, a cui è stato impossibile resistere. È rassegnato, privato di tutto e pervaso da un buio che avvolge e che fa male, ma nonostante ciò felice di aver vissuto quelle emozioni.

Ed è il beat del pezzo, così incalzante e ammaliatore, ad enfatizzare secondo dopo secondo il potere seduttivo dell’incantesimo della strega.

“Ho scelto La strega del frutteto come primo singolo estratto dal mio progetto per far conoscere al pubblico il mio lato nascosto; quello che va oltre la trap e, in generale, i suoni a cui i fan sono abituati nelle mie produzioni.

Lavorare con chiello e Madame è stata una figata incredibile dato che non avevamo mai collaborato prima: hanno realizzato un mix perfetto per questo singolo “dark farfastrelloso”” – afferma Sick Luke.

Sick Luke è uno dei più giovani e prolifici producer d’Italia. Ha assorbito dal padre DUKE MONTANA, celebre esponente del TruceKlan, la passione per la musica, esibendo sin dalla prima adolescenza un innato talento nella produzione musicale. Creativo, estroso, visionario: così è stato definito negli anni dai fan e dagli innumerevoli artisti (Sfera Ebbasta, Ghali, Guè Pequeno, Mecna, Marracash, Fabri Fibra, Dark Polo Gang solo per citarne alcuni) che hanno scelto Luke per curare le produzioni dei loro pezzi.

Le certificazioni e i numeri che Luke ha ottenuto con le sue produzioni lo rendono oggi uno dei producer più di successo e certificati d’Italia.

Adesso, dopo anni passati dietro le quinte, SICK LUKE apre le porte del suo mondo, raccontando in prima persona la propria visione della musica che va oltre i confini di ogni genere: una “nuova wave”, come ama definirla lui stesso.

SICK LUKE è uno dei più giovani e prolifici producer d’Italia. Nato a Londra nel ‘94, cresciuto tra Los Angeles e Centocelle, inizia ad appassionarsi alla musica ascoltando i dischi del padre, Duke Montana, storico rapper romano membro del TruceKlan.

A 13 anni, incuriosito dal mondo dalla produzione, impara ad utilizzare il programma Fruity Loops per comporre la musica. Da allora, la carriera di Luke è inarrestabile. Sick Luke è un vero e proprio enfant prodige: creativo e visionario, è per questo osannato dai fan che gli hanno attribuito l’appellativo di “Mozart” per il gusto, l’estro e il genio che inserisce nelle sue produzioni.

Sfera Ebbasta, Ghali, Guè Pequeno, Mecna, Emis Killa, Marracash, Fabri Fibra sono solo alcuni dei nomi che hanno voluto Luke per la produzione dei loro dischi.

Dopo aver collezionato innumerevoli dischi di platino con le sue produzioni, Sick Luke è adesso pronto a pubblicare il suo primo album di inediti, in uscita prossimamente per Carosello Records.

Classe 1999, CHIELLO ha raggiunto il successo grazie al suo primo gruppo, gli FSK Satellite, che ha fondato nell’adolescenza insieme ai soci di sempre Taxi B e Sapobully.

Dopo essersi fatti immediatamente notare dalla scena trap underground con l’album FSK Trapshit (disco di platino) dall’immaginario lisergico e visionario e dallo stile originale e fuori dai canoni, con il loro secondo album Padre Figlio e Spirito (che conteneva le prestigiose collaborazioni di Sfera Ebbasta e delle star americane Chief Keef e Tadoe), nel 2020 hanno conquistato la n°1 della classifica FIMI-GFK.

Con i suoi primi exploit solisti, Chiello ha confermato la sua vocazione poetica, musicale e fuori dagli schemi, collaborando con Mace e Colapesce (Ayahuasca), Mace e Irama (Ragazzi nella nebbia) e Rkomi (Cancelli di mezzanotte).

Dopo la presentazione speciale fatta sul palco del festival Mi Ami Ancora lo scorso 17 settembre e anticipato dal singolo Quanto ti vorrei, venerdì 15 ottobre è uscito su tutte le piattaforme digitali e nei formati LP e CD standard e versioni LP e CD autografato, il suo primo album solista dal titolo Oceano Paradiso.

MADAME, 19 anni, è la nuova Voce libera della musica italiana; cantautrice di grande talento, è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e la miglior canzone (Voce).

“Voce” ha anche vinto il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, riconoscimenti che la confermano autrice d’eccezione. Il brano è stato certificato triplo disco di platino.

Il suo esordio discografico per Sugar avviene con “Madame” l’album, che è in top10 album Fimi dal giorno della sua pubblicazione, il 19 marzo (sette mesi in classifica) ed ha ricevuto il doppio disco di platino “Madame” include sedici trani e tra i featuring ci sono le collaborazioni con Fabri Fibra, Rkomi, Carl Brave, i Pinguini Tattici Nucleari, Gué Pequeno, Blanco e Sfera Ebbasta.

Del disco doppio platino sono stati certificati oltre a “Voce” triplo platino i singoli “Marea” doppio platino, “Baby” e “Il mio amico” feat.Fabri Fibra platino e “Tu mi hai capito” feat. Sfera Ebbasta, “Luna” feat. Gaia, “Bugie” feat. Carl Brave e Rkomi oro.