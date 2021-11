Share Facebook

Manca una settimana alla partenza del tour di Gio Evan: 15 date nei principali teatri italiani, a partire da Assisi giovedì 18 novembre, che vedranno l’artista alternare sul palco canzoni, poesie, improvvisazioni e molto altro.

Ecco tutte le date:

18/11 ASSISI – Teatro Lyric – data zero

19/11 FIRENZE – Tuscany Hall

26/11 SENIGALLIA Teatro La Fenice

27/11 PESCARA Teatro Massimo

28/11 BARI Teatro Team

30/11 ROMA Teatro Olimpico SOLD OUT

01/12 ROMA Teatro Olimpico

03/12 TORINO Teatro Colosseo

06/12 MILANO Teatro Nazionale SOLD OUT

07/12 MILANO Teatro Nazionale

09/12 BOLOGNA Teatro Duse

10/12 SCHIO Teatro Astra

12/12 TRENTO Auditorium Santa Chiara

13/12 MESTRE Teatro Toniolo

18/12 BRINDISI Teatro Verdi

Quest’anno Gio Evan ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Arnica a cui è seguita l’uscita per Polydor/Universal del suo nuovo album, Mareducato, che ha già superato i 18 milioni di ascolti, e del suo ultimo libro per Rizzoli, Ci siamo fatti mare.

Gio Evan è un artista eclettico e unico nel suo genere, che ha saputo coinvolgere un pubblico trasversale grazie al quale ha raggiunto traguardi importanti: 200.000 libri venduti e 80 milioni di ascolti su Spotify, tantissimi concerti ed ora un tour nei teatri che continua a crescere.

“Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in superficie e non di profonda superficialità.” racconta l’artista. “Educare in latino è educere, condurre fuori. Dunque l’etimologia ci indica che l’educazione non è materiale che da fuori mettiamo dentro, bensì il suo viceversa.

È la nostra integrità, sono le consapevolezze già tutte integre dentro noi che vengono emesse nel mondo esteriore. Mareducato si riappropria di questa definizione, è il coraggio di ricondurre noi stessi fino all’abisso fondo, dove risiede il nostro sé più intimo.

Si parte dalla riva, (introspezione) e si arriva all’abisso (mantra allegro).

Mareducato è il percorso che facciamo quando scegliamo il cammino della conoscenza, della profondità che conduce a noi.

È una nuova forma di educazione, quella dettata dall’infinito.”

Le prevendite del tour, prodotto Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics, sono aperte e RADIO ZETA è partner ufficiale del tour.