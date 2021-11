Gazzelle il nuovo singolo “Fottuta canzone”

Share Facebook

Dopo averlo presentato ieri sera in anteprima sul palco di X Factor durante la puntata dei live, GAZZELLE è pronto a sbatterci in faccia il suo nuovo singolo, “FOTTUTA CANZONE” (Maciste Dischi/Artist First)!

Il brano – disponibile da oggi in streaming e digitale al link https://gazzelle.lnk.to/Fottutacanzone – anticipa il repack di “OK”, ultimo disco dell’artista, in uscita prossimamente!

“OK” – uscito a febbraio 2021 e certificato disco di platino (da Fimi/GfK Italia) – ha conquistato pubblico e critica dal primo istante, entrando direttamente al primo posto delle Classifiche Fimi Top Album e Top Vinili!

Reduce dal successo del tour estivo, Gazzelle è pronto a tornare live nei palazzetti di tutta Italia! Questi gli appuntamenti confermati, prodotti da Vivo Concerti:

15 gennaio 2022, Casalecchio di Reno – Unipol Arena

18 gennaio 2022, Firenze – Mandela Forum

21 gennaio 2022, Roma – Palazzo dello Sport

27 gennaio 2022, Napoli – PalaPartenope

29 gennaio 2022, Bari – PalaFlorio

2 febbraio 2022, Torino – Pala Alpitour

4 febbraio 2022, Assago (MI) – Mediolanum Forum

I biglietti sono disponibili su Ticket One e Viva Ticket al link: https://bit.ly/3D5Ybcf.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali

Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, GAZZELLE scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana.

Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” e “OK” certificati platino, “MEGASUPERBATTITO” certificato oro, ha ottenuto il quadruplo platino per “Destri”, il doppio platino per “Non sei tu” e il platino per “Scintille”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia”, “Sopra” e “Tuttecose” feat. Mara Sattei e il disco d’oro per “Coltellata” feat tha Supreme, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “SMPP”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, “Lacri-ma” e “Belva” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).