Cicco Sanchez e Casadilego con il singolo “Ora o mai più “

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Fuori venerdì 19 novembre “ora o mai più” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di CICCO SANCHEZ e CASADILEGO, prodotto da JVLI.

Il brano, nato dalla collaborazione inedita tra i due artisti, è disponibile in pre-save, pre-add e pre-order al link: https://ciccosanchez.lnk.to/ora_o_mai_piu

In “ora o mai più” il beat malinconico accompagna l’ascoltatore all’interno di una storia d’amore complicata.

Il turbinio di emozioni che travolge i protagonisti della canzone viene enfatizzato nel ritornello dalle voci di Cicco Sanchez e Casadilego che si intrecciano diventando una sola.

Il racconto di un “odi et amo” contemporaneo, di cui resta un vuoto che solo la musica può colmare.

Nato e cresciuto a Torino, Cicco Sanchez è un artista e autore urban pop.

Comincia a scrivere a 14 anni realizzando nella sua cameretta le sue prime produzioni e trovando nella scrittura l’evasione da una realtà familiare complicata.

Partecipa, ancora quindicenne, ad alcune serate Hip Hop di Torino, dove conosce e stringe amicizia con alcuni artisti emergenti dei primi anni duemila, uno di loro è Fred De Palma.

Il suo passato ha acceso in lui il desiderio di scrivere la sua storia e lo fa nei suoi brani che, da indipendente, raggiungono nel corso dell’ultimo anno complessivamente oltre 50 milioni di streaming (audio e video) e la certificazione Disco d’oro FIMI con il brano “Girasole”.

Il suo trascorso poco felice si unisce alla sua passione per una strada ritrovata attraverso la musica. “Happysad”, è il suo mondo: un luogo immaginario in cui si riuniscono persone diverse con un unico stato d’animo.

La rivalsa emotiva è la sua “raison d’etre” e l’amore è sempre il punto di partenza, non un traguardo.

A settembre 2021 pubblica il singolo “poster”, prodotto da Michelangelo. Cicco Sanchez non è solo un grande artista ma anche un ottimo autore, infatti, ha firmato numerosi brani che, nel tempo, hanno ottenuto oltre 20 Dischi di Platino.

Elisa Coclite, in arte Casadilego, nasce a Bellante nel 2003. Sceglie come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Vince l’ultima edizione di X Factor, nella squadra delle Under Donne di Hell Raton.

Dopo aver conquistato pubblico e critica, esce il suo primo EP “Casadilego” (Sony Music Italy), che contiene i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020, tra cui i due inediti “Vittoria” e “Lontanissimo”, che vantano la firma di Strage alla produzione.

Nei mesi successivi, la sua strada nella scena musicale italiana continua a ritagliarsi notevoli successi: il rapper Nitro la sceglie come featuring nel brano “Mr & Mrs Smith” e il singolo “Vittoria” conquista la certificazione di disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia).

A marzo di quest’anno l’abbiamo vista anche sull’ambito palco dell’Ariston durante la 71 ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha duettato con Francesco Renga, che fortemente l’ha voluta accanto a sé, esibendosi sulle note di “Una ragione in più”, brano di Ornella Vanoni.

Oggi Casadilego è impegnata nelle riprese del film di prossima uscita, “My Soul Summer”, prodotto da Bartleby Film e Fidelio con Rai Cinema.