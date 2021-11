Share Facebook

Twitter

Pinterest

La colonna sonora originale di Encanto, che sarà pubblicata dal, 19 novembre via Virgin Records/Universal Music Italia, comprende otto canzoni originali dell’autore/compositore vincitore del Tony® e del GRAMMY® Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania), insieme alle musiche della premiata compositrice Germaine Franco (Dora e la città perduta, La piccola boss, Prendimi!).

Nella versione italiana del film, Alvaro Soler interpreta la canzone originale “Oruguitas innamorate” (versione italiana del brano “Dos Oruguitas”, interpretata nella versione originale in spagnolo da Sebastián Yatra). L’artista Carlos Vives interpreta il brano “Colombia, Mi Encanto”.

La colonna sonora è ora disponibile qui: http://vir.lnk.to/encanto

Il film Walt Disney Animation Studios, Encanto, arriverà il 24 novembre nelle sale italiane.

ALVARO SOLER, spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e di casa a Berlino (dove si è trasferito nel 2015 per registrare il suo primo album dopo aver vissuto 7 anni a Tokyo), ha totalizzato oltre 80 dischi tra Oro e Platino (di cui 20 solo in Italia) e oltre 4 miliardi di stream.

L’artista, che ha pubblicato il suo ultimo disco quest’estate intitolato Magia e ha ottenuto la certificazione Oro per il singolo omonimo, ha dichiarato a proposito del suo coinvolgimento in Encanto: “è stato un sogno divenuto realtà. Da quando ho memoria canto le canzoni della Disney, sono un grandissimo fan di tutte le colonne sonore come quella de Il Re Leone o Tarzan.

Oruguitas innamorate è una canzone molto speciale e piena di magia, che spero vi piaccia come ha incantato me fin da subito. Sono felicissimo di far parte di quest’esperienza meravigliosa”.

“Dos Oruguitas” ha segnato una prima volta per Miranda. “È la prima canzone che ho scritto – dall’inizio alla fine – in spagnolo”, afferma.

“Racconta il viaggio dei nonni di Mirabel, la loro consapevolezza che a volte bisogna lasciar andare, bisogna fare l’impossibile”.

Immergendosi nella musica della storia ambientata in Colombia, Miranda ha affermato: “Molti ritmi mi sono familiari, ma la strumentazione e l’orchestrazione sono diverse e spesso uniche in Colombia. Una delle cose più divertenti è che la fisarmonica è davvero centrale nella musica.

È stata davvero una gioia immergermi in artisti che non conoscevo e approfondire quelli che ho amato crescendo, come Carlos Vives, con cui abbiamo la fortuna di lavorare in questo film.

L’intero processo consisteva nell’innamorarsi della musica e della cultura colombiana e nella possibilità di suonare in quello spazio”.

Mike Elizondo (i brani “96,000” nel musical In the Heights, “My Shot (Rise Up Remix)” in The Hamilton Mixtape) ha co-prodotto le canzoni. “Spero che gli spettatori cantino queste canzoni, proprio come è accaduto per molti classici Disney”, ha affermato Elizondo.

“Contengono molti messaggi positivi sulla famiglia e sui rapporti che ci legano. Inoltre, spero che il pubblico si renda conto della varietà della musica colombiana.

Ho imparato moltissimo sui ritmi e gli stili musicali di questo Paese nel corso della produzione e spero che questa colonna sonora spinga il pubblico a esplorare maggiormente la musica colombiana”.

Tracklist:

La famiglia Madrigal – Margherita De Risi, Franca D’Amato, Encanto – Cast 4:17

Un miracolo – Margherita De Risi 2:42

La pressione sale – Alessia Amendola 3:22

Non si nomina Bruno – Renata Fusco, Fabrizio Vidale, Ilaria De Rosa, Alvaro Soler, Diana Del Bufalo, Margherita De Risi, Encanto – Cast 3:36

Cos’altro farò? – Diana Del Bufalo, Margherita De Risi 2:59

Dos Oruguitas – Sebastián Yatra 3:35

Tutti voi – Margherita De Risi, Franca D’Amato, Luca Zingaretti, Ilaria De Rosa, Gianfranco Miranda, Encanto – Cast 4:38

¡Hola casita! – Germaine Franco 0:46

Colombia, Mi Encanto – Carlos Vives 2:55

Two Oruguitas – Sebastián Yatra 3:35

Oruguitas innamorate – Alvaro Soler 3:35

Abre los ojos – Germaine Franco 3:16

Vi presento la “Familia” – Germaine Franco 2:08

Ho bisogno di te – Germaine Franco 2:28

La voce di Antonio – Germaine Franco 2:15

El baile Madrigal – Germaine Franco 2:50

Crepe nel muro – Germaine Franco 1:23

La tenace Mirabel – Germaine Franco 1:36

Domande a colazione – Germaine Franco 1:26

La torre di Bruno – Germaine Franco 0:52

La scoperta di Mirabel – Germaine Franco 2:57

Tango disfunzionale – Germaine Franco 2:42

A caccia del passato =Germaine Franco – 2:26

Alleati di famiglia – Germaine Franco 1:15

La visione finale – Germaine Franco 2:11

Isabela “La perfecta” – Germaine Franco 1:21

Las hermanas pelean – Germaine Franco 1:18

La casa sa – Germaine Franco 1:29

La candela – Germaine Franco 3:20

El río – Germaine Franco 1:27

È colpa mia – Germaine Franco 1:21

El camino de Mirabel – Germaine Franco 2:10

Mirabel’s Cumbia Germaine Franco 2:48

La tana del topo – Germaine Franco 1:21

Tío Bruno – Germaine Franco 2:23

Impresiones del Encanto – Germaine Franco 2:29

La cumbia de Mirabel – Germaine Franco 2:46

La famiglia Madrigal – Lin-Manuel Miranda 4:17

Un miracolo – Lin-Manuel Miranda 2:41

La pressione sale – Lin-Manuel Miranda 3:22

Non si nomina Bruno =Lin-Manuel Miranda 3:35

Cos’altro farò? – Lin-Manuel Miranda 2:59

Dos Oruguitas – Lin-Manuel Miranda 3:34

Tutti voi – Lin-Manuel Miranda 4:53

Colombia, Mi Encanto – Lin-Manuel Miranda 2:54

La colonna sonora originale di Encanto è firmata dalla premiata compositrice Germaine Franco. Franco ha lavorato a stretto contatto con i filmmaker e Miranda per creare una colonna sonora distintiva che unisse le canzoni con la storia.

Encanto è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino. La sceneggiatura è firmata da Castro Smith e Bush.

Nel film, la magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel.

Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.