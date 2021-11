Giordana Angi il suo nuovo singolo “Passeggero”

Share Facebook

Giordana Angi pubblicherà il suo nuovo singolo “PASSEGGERO”, disponibile su tutte le piattaforme digitali (e in radio) a partire da venerdì 26 novembre.

La traccia, dal sapore latino, è il primo assaggio del nuovo progetto musicale a cui la cantautrice sta lavorando e rappresenta un cambio di sonorità per Giordana.

“PASSEGGERO è l’essere umano che vive, scorre nel suo spazio e non ha nulla se non la sua voglia di andare. Non è interessato alla materia, lui cerca emozioni e ne fa stoffa per l’anima”. – racconta Giordana.

“PASSEGGERO scorre, non si ferma eppure, in questa canzone, c’è qualcosa che gli dà la voglia di fermarsi. PASSEGGERO sa di non essere eterno, di essere di passaggio e per questo vive di paesaggi (fisici e metaforici) per sentirsi vivo”.

Il 14 maggio di quest’anno è uscito l’ultimo album della cantante, “Mi Muovo”, disponibile su tutte le piattaforme streaming: https://giordana.lnk.to/MiMuovo.

“Mi Muovo” è stato anticipato dal primo singolo “TUTTAPPOSTO” featuring Loredana Bertè, a cui è seguito il brano “Farfalle Colorate”.

È uscito, poi, anche un documentario in streaming su YouTube intitolato “Mi Muovo: la storia”, uno sguardo intimo e più autentico possibile sulla creazione e il dietro-le-quinte del disco.

Giordana in pochi anni di carriera ha già al suo attivo un disco di Platino e due dischi d’Oro.

L’artista è anche un’autrice di grande successo che ha collaborato con importanti artisti italiani del calibro di Tiziano Ferro, con il quale ha composto quattro canzoni del suo ultimo album: Buona (cattiva) sorte, Accetto Miracoli, Casa Natale e Seconda Pelle.

Ha inoltre scritto Senza Appartenere, brano sanremese di Nina Zilli, Accanto a te di Alberto Urso, il brano Il nostro tempo per Alessandra Amoroso e il singolo di Deddy, 0 passi, certificato doppio Platino.

Giordana si esibirà anche con due date live previste per il prossimo dicembre: il 17 dicembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano e il 19 dicembre 2021 al Sin Studio di Roma.