Mina e Celentano con “Minacelentano the complete recordings”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Sony Music rende omaggio a Mina e Adriano Celentano con la pubblicazione, il 26 novembre, di “MINACELENTANO THE COMPLETE RECORDINGS”, uno straordinario cofanetto da collezione che raccoglie le registrazioni in studio degli storici duetti della coppia, a partire dal 1998 fino all’ultimo inedito, “Niente è andato perso”, pubblicato per quest’occasione, a coronamento del sodalizio artistico delle due leggende della musica italiana.

Sono trascorsi quasi 25 anni dall’ideazione di “Mina Celentano”, seguito nel 2016 da “Le Migliori”, i due album passati alla storia della musica leggera italiana.

Ora i due grandi artisti hanno deciso di tornare a collaborare per regalare al pubblico una nuova emozione insieme: l’inedito “Niente è andato perso”, scritto da Fabio Ilacqua, che sarà accompagnato da un videoclip realizzato da Mauro Balletti (autore anche di tutte le grafiche dei due album di duetti).

“Mina e Adriano sono due giocherelloni, si vogliono bene fin da ragazzini: l’idea di fare qualcosa insieme piaceva ad entrambi, così nel 98 hanno deciso di realizzare qualcosa di inedito, non autocelebrativo.”, hanno dichiarato oggi Claudia Mori e Massimiliano Pani, durante la presentazione del progetto al Teatro Gerolamo di Milano.

“Avevano fatto già delle cose in tv dove traspariva quanto loro due, insieme, fossero straordinari. Hanno sempre lavorato con uno spirito forte, una grande simbiosi pur nella diversità. Hanno sempre avuto curiosità e spirito di leggerezza, ma anche grande serietà, che li ha contraddistinti e portati a risultati eccezionali.”

“MINACELENTANO The Complete Recordings” riunisce così uno dei capitoli più importanti e rappresentativi della nostra musica, coronando in questo modo l’operazione discografica di maggior successo in Italia (sia in termini di vendita che di gradimento del pubblico), resa possibile dal feeling umano e artistico di due interpreti che hanno segnato la storia dello Spettacolo (nel senso più ampio del termine) nel nostro Paese. Come nessun altro.

Questa la tracklist dei brani di “MINACELENTANO The Complete Recordings”: Niente è andato perso (inedito);Eva; A un passo da te; Brivido felino; Ma che ci faccio qui; Acqua e sale; Amami amami; È l’amore; Io non nolevo; Come un diamante nascosto nella neve; Specchi riflessi; Che t’aggia di’; Non mi ami; Messaggio d’amore; Sempre sempre sempre; Se mi ami davvero; Ti lascio amore; Sono le tre; Dolce fuoco dell’amore.

“MINACELENTANO The Complete Recordings” (etichetta Clan Celentano srl / PDU Music & Production SA – distribuzione Sony Music) uscirà venerdì 26 novembre nelle versioni Hardcoverbook e Digifile (entrambe con doppio CD) e sarà disponibile sulle piattaforme digitali.

Dal 10 dicembre sarà pubblicato anche un Box Deluxe contenente il doppio CD e due Picture Disc, oltre a un 45 giri (Lato A: Niente è andato perso/Lato B: Eva), e due versioni in vinile (doppio LP colorato e doppio LP Black 180gr).

Tutte le versioni includeranno un imperdibile, elegante libro fotografico contenente scatti inediti dei due artisti, realizzati durante le session di registrazione.

MINACELENTANO THE COMPLETE RECORDINGS – TRACKLIST

CD 1

NIENTE È ANDATO PERSO (Fabio Ilacqua)

EVA (Luigi De Rienzo – Andrea Girolamo Gallo)

A UN PASSO DA TE (Fabio Ilacqua)

BRIVIDO FELINO (Stefano Cenci – Paolo Audino)

MA CHE CI FACCIO QUI (Pietro Paletti)

ACQUA E SALE (Audio2: Giovanni Donzelli – Vincenzo Leomporro)

AMAMI AMAMI (Idan Raichel – Riccardo Sinigallia)

È L’AMORE (A. Mingardi / M. Tirelli – A. Mingardi)

IO NON VOLEVO (Adriano Celentano)

COME UN DIAMANTE NASCOSTO NELLA NEVE (Marco Bruni)

CD2

SPECCHI RIFLESSI (Audio2: Giovanni Donzelli – Vincenzo Leomporro)

CHE T’AGGIA DI’ (Adriano Celentano)

NON MI AMI (Salvatore Marletta / Federico Spagnoli – Salvatore Marletta / Federico Spagnoli / Walter Dallari)

MESSAGGIO D’AMORE (Massimiliano Pani)

SEMPRE SEMPRE SEMPRE (Luigi Albertelli – Enrico Riccardi)

SE MI AMI DAVVERO (Gianmarco Marcello)

TI LASCIO AMORE (Fabrizio Berlincioni / Salvatore Cotugno / Mauro Culotta)

SONO LE TRE (Luca Rustici / Philippe Leon – Luca Rustici / Philippe Leon)

DOLCE FUOCO DELL’AMORE (Giulia Fasolino)

Produzione: Clan Celentano s.r.l. – PDU Music&Production SA

Ha collaborato al progetto per PDU: Michele Di Lernia

Ha collaborato al progetto per Clan Celentano: Marta Donà

Immagini: Mauro Balletti

Grafica: Giuseppe Spada