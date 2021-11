Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dopo il successo internazionale da oltre 12 milioni di stream del singolo “The Best” che lo ha visto collaborare con Galantis e Karen Harding, Hook N Sling è tornato con la sua nuova traccia “BREAK MY HEART”.

Questa volta il DJ e produttore australiano è al fianco del duo norvegese Nico & Vinz, che con le loro pubblicazioni, ha raggiunto 1 miliardo di streams. Il singolo è disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 26 novembre.

Una collaborazione che unisce vocalità uniche, elementi urban pop che fanno del nuovo brano un inno dance infuso di house che non riuscirai a toglierti dalla testa.

“Stay or go / You decide / Just make up your mind / I’ll go left / You go right /Pull me to your side”, cantano Nico e Vinz, creando un’irresistibile atmosfera, il tutto inserito in beat ipnotici.

BIO

Anthony Maniscalco, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Hook N Sling, è stato protagonista della scena per oltre un decennio, ha suonato nei più prestigiosi festival e club di tutto il mondo, resident a Las Vegas, pubblicato molteplici brani certificati platino e oro ed è stato chiamato a remixare artisti di primo piano tra cui, Calvin Harris, Halsey, Kygo, Miguel, John Legend, The Chainsmokers, Demi Lovato, Lana Del Rey, Sia, Empire Of The Sun, Bazzi e Camilla Cabello.

Solo il singolo di successo di Hook N Sling “Love On Me” in collaborazione con Galantis, ha generato oltre 350 milioni di streams, ha raggiunto il numero 1 nella classifica globale Shazam e la Top 15 nella UK Official Chart. Le sue altre hit includono “Open Your Eyes” con Sam Feldt, “If You’re Hearing This” con Parson James e Betty Who e più recentemente “Never Felt A Love Like This”, ancora una volta con Galantis.



Con oltre 1 miliardo di streams, una moltitudine di premi e tour e una performance live alla Casa Bianca in curriculum, il duo norvegese Nico & Vinz è tornato sul palco principale con una nuova etichetta discografica, nuova musica e nuovi obiettivi. Hook N Sling porta ora con sé nel suo nuovo viaggio il duo norvegese Nico & Vinz per una collaborazione che anche in questo freddo autunno ci riporta l’estate.