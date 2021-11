X Factor Mixtape Vol. 2 si arricchisce di 7 nuove tracce

Share Facebook

Dopo i 12 brani originali che abbiamo ascoltato nel corso della prima puntata dei Live di X FACTOR 2021, X FACTOR MIXTAPE VOL. 2 (Sony Music Italy) si arricchisce ora di 7 nuove imperdibili tracce!

BALTIMORA, BENGALA FIRE, ERIO, FELLOW, gIANMARIA, LE ENDRIGO e NIKA PARIS sono i concorrenti che, durante la puntata di stasera, giovedì 25 novembre, hanno presentato ai giudici e al pubblico i loro nuovi inediti, frutto del lavoro di queste settimane.

Questa la tracklist completa di X FACTOR MIXTAPE VOL. 2, disponibile al link https://xfactormixtapevol2.lnk.to/Various:

gIANMARIA – Senza Saliva (prod. Movimento, gmjf)

BALTIMORA – Baltimora (prod. BALTIMORA, Sixpm, Jacopo Volpe)

Erio – Fegato (prod. Erio, Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva, Vanni Antonicelli)

Nika Paris – No Limit (prod. Nicolò Fragile)

FELLOW – Non farmi andare (prod. Michele Canova Iorfida, Jaime Estalella)

Le Endrigo – PANICO (prod. Frenetik&Orang3)

Bengala Fire – Amaro mio (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva)

gIANMARIA – I Suicidi (prod. Bias)

BALTIMORA – Altro (prod. BALTIMORA, Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun)

Erio – Amore Vero (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Erio, Yakamoto Kotzuga)

Nika Paris – Tranquille (Mon coeur) (prod. Taketo Gohara)

FELLOW – Fire (prod. Taketo Gohara)

Karakaz – Useless (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Luigi Pianezzola)

Vale LP – CHÉRI (prod. Frenetik&Orang3)

Le Endrigo – Cose più grandi di te (prod. Frenetik&Orang3)

Mutonia – Rebel (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Daniele Tortora)

VERSAILLES – TRUMAN SHOW (prod. Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Federico Nardelli, Giordano Colombo)

Bengala Fire – Valencia (prod. Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva)

Westfalia – Goblin (prod. Vincenzo Destradis, Jacopo Moschetto, Davide Paulis, Enrico Truzzi)

Anche quest’anno X FACTOR – lo show di Sky prodotto da Fremantle – ha deciso di dare grande spazio ai brani originali dei concorrenti in gara. L’appuntamento con X Factor 2021 – I Live è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

X FACTOR MIXTAPE VOL. 2 nasce dall’esigenza dei protagonisti di X Factor di esprimere in musica la propria identità. Seguendo la loro urgenza artistica e il percorso intrapreso insieme ai giudici, i concorrenti danno continuità al racconto musicale partito nelle prime puntate del programma e che potremo ascoltare ogni volta che vorremo grazie all’album disponibile su tutti i digital partner.