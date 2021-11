Il nuovo album di Marracash entra direttamente alla #1 delle Classifiche

Share Facebook

Il King del Rap non sbaglia un colpo.

Il nuovo album di Marracash “NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music) entra direttamente alla #1 delle Classifiche FIMI Top Album e Top Singoli, con 12 brani nelle prime 12 posizioni (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia). A una settimana dall’uscita, inoltre, 13 sui 14 brani dell’album sono nei primi 20 posti della Top 50 Italia di Spotify.

Il disco, fuori al link https://island.lnk.to/noiloroglialtri e disponibile in pre-order nel formato vinile in versione autografati e standard, è accompagnato da una trilogia di copertine, che esprimono il concept dell’album. “NOI” è la main cover disponibile in tutti i formati (CD e Vinile), mentre è possibile acquistare l’album con le cover “LORO” e “GLI ALTRI” nella sola versione Vinile in edizione limitata.

È online – al link https://youtu.be/JHqxzM2tZHs – il video del singolo CRAZY LOVE, che oggi è anche la più alta nuova entrata della Classifica Airplay Earone.

Di seguito la tracklist del disco, prodotto da Marz, e le collaborazioni:

LORO PAGLIACCIO ∞ LOVE (feat. Guè) IO CRAZY LOVE COSPLAYER DUBBI LAUREA AD HONOREM (feat. Calcutta) NOI NOI, LORO, GLI ALTRI SKIT GLI ALTRI (Giorni Stupidi) NEMESI (feat. Blanco) DUMBO GETS MAD SKIT CLIFFHANGER

“Noi, Loro, Gli Altri” arriva dopo il grande successo di “PERSONA”, disco 5 volte platino e già cult, sempre ben presente in classifica a due anni dall’uscita, nonché il più venduto del 2020 e con all’attivo oltre 200.000 copie vendute e più di 475 milioni di streaming solo su Spotify. Tutti i brani contenuti in “Persona” sono stati certificati da FIMI/GfK Italia.