Riprendono le visite didattiche per le famiglie a Villa Medici

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Riprendono le visite didattiche per le famiglie a Villa Medici: a partire dal 19 dicembre l’Accademia di Francia a Roma proporrà infatti ogni domenica, alle ore 11 , una nuova serie di appuntamenti, nei suoi meravigliosi giardini, rivolti in particolar modo ai più piccoli.

Evento anticipatorio del ciclo di attività, rivolto nello specifico a bambini dai 3 ai 7 anni, sarà il giorno prima, sabato 18 dicembre alle ore 11 , l’incontro con l’illustratrice Louise Mézel che in questa occasione presenterà il suo nuovo libro Roland Léléfan l’artiste à la Villa Médicis, intervallando la visita della Villa a momenti di lettura dove si racconteranno le avventure del famoso elefantino Roland alla scoperta di Villa Medici, dei suoi giardini e degli artisti che vi abitano. L’iniziativa si svolgerà in francese.

Gli incontri successivi, ogni domenica in doppia lingua (italiano/francese) e consigliati per bambini da 5 a 10 anni , saranno invece concepiti per trasformare i giovani visitatori in grandi esploratori di opere d’arte.

Muniti di taccuino e di matita, i partecipanti dovranno cercare animali e creature fantastiche fatti di materiali diversi come il marmo, il bronzo e la pittura, ma anche alcuni in carne ed ossa! L’attività sarà intervallata da giochi, indizi e momenti di creazione artistica per una grande avventura tra tesori artistici e storie mitologiche che si nascondono a Villa Medici.

La durata è di un’ora e 30 minuti circa. Per ogni visita, è richiesta la prenotazione sulla biglietteria online di Villa Medici ( villamedici.vivaticket.it) o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica visiteguidate@villamedici.it (tariffa: 6€ per partecipante. Per le prenotazioni sulla biglietteria online, si applica un costo aggiuntivo di 1,8€).

Sono invece già in corso, dallo scorso settembre, le attività educative destinate al pubblico scolastico e adattate alle diverse fasce d’età. Le visite e i laboratori didattici hanno parimente la durata di un’ora e mezza e un costo di 1 euro per partecipante per ciascuna attività.

Le attività sono disponibili dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) su prenotazione facendo richiesta all’indirizzo mail: didattica@villamedici.it. Le visite ed attività tematiche sono: “Il giardino di Villa Medici: un viaggio dal Rinascimento all’arte contemporanea”; “Lo Studiolo: studiare la natura ai tempi di Ferdinando de Medici”; “Storie di miti e antichità a Villa Medici”; “Biodiversità nel giardino di Villa Medici”, visita dedicata alla mostra fotografica di Natacha Lesueur, attualmente in corso a Villa Medici.

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero +39 06 6761243.

Sito web di riferimento:

A proposito dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione culturale francese avente sede dal 1803 a Villa Medici, villa del XVI secolo circondata da un parco di sette ettari e situata sulla collina del Pincio, nel cuore di Roma.

Ente pubblico dipendente dal ministero della Cultura francese, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici svolge tre missioni complementari: ospitare artisti e artiste, creatori e creatrici, storici e storiche dell’arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni più brevi; realizzare un programma culturale ed artistico che interessa tutti i campi dell’arte e della creazione e che si rivolge ad un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far conoscere al pubblico il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie collezioni.

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è diretta da Sam Stourdzé.