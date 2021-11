Share Facebook

Twitter

Pinterest

Cambia sede l’unica data in Italia dei ROYAL BLOOD, attesi il 19 marzo 2022, ora all’ALCATRAZ di Milano anziché al Lorenzini District.

I biglietti già acquistati per il concerto rimangono validi, ulteriori disponibilità sono su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati. La band salirà sul palco alle 20:30.

Prima di loro ad aprire il concerto saranno The Amazons, la rock band di Reading che ha folgorato la critica inglese fin dal suo omonimo album di esordio nel 2017, confermando le aspettative con il secondo Future Dust del 2019.

Dopo avere annunciato il Tour 2022 nelle arene del Regno Unito, che per la prima volta li vedrà esibirsi alla O2 Arena di Londra, i ROYAL BLOOD vanno anche alla conquista dell’Europa con il tour più grandioso mai intrapreso fino ad ora come headliner.

Questo appena annunciato è il primo dal 2019, quando il duo composto da Mike Kerr (voce, basso e tastiere) e Ben Thatcher (batteria) si è fatto apprezzare sui palchi dei maggiori festival estivi. Inoltre arriva dopo il successo riscosso dal loro terzo album Typhoons, pubblicato da Warner Records, entrato direttamente al primo posto della classifica UK e volato ai vertici delle classifiche in buona parte dei Paesi Europei, in Canada e negli Stati Uniti.

Il successo di Typhoons, che è riuscito nell’impresa di entrare al numero 1 in classifica UK come i due album precedenti, l’omonimo del 2014 e How Did We Get So Dark? del 2017, apre una nuova era per i Royal Blood, riconosciuti come una delle nuove band più impattanti e originali della scena rock internazionale contemporanea.

Con 2 milioni di copie vendute fino a questo momento, un Brit Award come Best British Group e riconoscimenti da parte di critica e pubblico, sanciti da due NME Award e un Kerrang! Award, per il loro stile capace di fondere un suono fresco e innovativo e l’energia viscerale che li ha contraddistinti fin dall’esordio, i Royal Blood sono stati incensati anche da colleghi illustri come Jimmy Page, che dopo averli ascoltati dal vivo a New York li ha definiti “avvincenti, riconoscibili, musicalmente stratosferici”, aggiungendo che “suonano con lo spirito del rock che li ha preceduti, ma è chiaro che stanno portando questo genere musicale in una nuova dimensione”.

“Europa stiamo tornando! – fanno sapere i Royal Blood. Non vediamo l’ora di salire di nuovo sul palco a divertirci insieme ai nostri fans, fate in modo di non mancare l’appuntamento!”

La radio partner ufficiale del concerto in Italia è Virgin Radio

Hi res Photo di Joeseth Carter QUI Video: ROYAL BLOOD

Il nuovo album TYPHOONS QUI

Website Spotify Apple Music YouTube

Facebook Instagram Twitter TikTok

ROYAL BLOOD + special guest The AMAZONS

SABATO 19 MARZO 2022 – MILANO @ ALCATRAZ

Ingresso: Posto unico in piedi € 35,00 + diritti di prevendita

Apertura porte ore 18:30 Inizio concerto ROYAL BLOOD ore 20:30

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati