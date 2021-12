Rkomi ed Elodie uniscono le forze per un nuovo singolo

Per la prima volta, Rkomi ed Elodie uniscono le forze per un nuovo singolo inedito, La coda del diavolo, disponibile su tutte le piattaforme da mercoledì 1 dicembre e in radio da venerdì 3 dicembre https://island.lnk.to/lcdd

Si tratta a tutti gli effetti di una bonus track che va ad arricchire Taxi Driver, album dei record che ha incoronato Rkomi come uno dei più grandi talenti della sua generazione (uno dei più venduti e apprezzati del 2021, certificato triplo disco di platino in poco più di 6 mesi, oltre 450 milioni di stream complessivi).



Prodotto da Marz e Zef e scritto dallo stesso Rkomi e da Davide Petrella, La coda del diavolo è un brano dalle atmosfere ipnotiche e dal ritmo incalzante, perfetto per perdersi nella notte metropolitana dove i due protagonisti si inseguono, si sfuggono, si prendono e si lasciano per poi ritrovarsi di nuovo, in una danza senza fine