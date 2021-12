Extraliscio Da Parigi, a Miami, dal Torino Film Festival, a nuove tappe in tutta Italia

Da Parigi, a Miami, dal Torino Film Festival, a nuove tappe in tutta Italia: continua il 2021 esplosivo degli EXTRALISCIO!

Dopo l’acclamato concerto del 15 novembre a Parigi in occasione de “La Milanesiana d’autunno, ideata a diretta da Elisabetta Sgarbi” all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, la prossima tappa all’estero è Miami!

Torna infatti quest’anno Hit Week, il Festival della musica italiana nel mondo, che prenderà forma il 17 e 18 dicembre negli Stati Uniti con protagonisti assoluti nella cornice di Miami gli eclettici Extraliscio, che portano per la prima volta in America il loro Punk da Balera con due esclusivi eventi.

Il primo appuntamento è il 17 dicembre, alla Soho House di Miami Beach per la presentazione del libro “Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera” (La nave di Teseo) e per una proiezione sottotitolata in inglese del film “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” di Elisabetta Sgarbi, distribuito da Nexo Digital.

Il 18 dicembre invece, con la travolgente energia che l’ha vista protagonista dell’ultimo festival di Sanremo, la band romagnola si esibirà in concerto nella più importante arena open air di Miami Beach, la “North Beach Bandshell”, di fronte a un pubblico di 1000 persone e alcuni dei maggiori operatori del music business statunitense.

Arrivano anche nuovi concerti in Italia. Il 9 dicembre la band si esibirà nella balera Foriporta Disco Dancing a Coroncina, Siena, dove verrà proiettato anche il filmino “La nave sul monte” di Elisabetta Sgarbi, il 14 dicembre all’Apollo di Ferrara dove saliranno sul palco per un mini live dopo la presentazione del libro “Secondo Casadei, Romagna mia e io.

In viaggio con mamma sulle tracce di un genio semplice” (BALDINI+CASTOLDI) con Elisabetta Sgarbi, Riccarda Casadei e l’autore Gabriele Dadati e la proiezione del film “Extraliscio – Punk da Balera” di Elisabetta Sgarbi.

Infine il 31 dicembre l’anno nuovo si apre proprio con l’energia degli Extraliscio in concerto in Piazza Duomo a Pistoia.

Un concerto speciale è quello di venerdì 3 dicembre, al Torino Film Festival, in occasione di “ROMAGNA VISTA DALLA LUNA”, la masterclass di ELISABETTA SGARBI, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.

L’appuntamento si terrà al Cinema Massimo (ore 14.30), comincerà con un dialogo con gli ospiti Aleksandr Sokurov, Extraliscio, Eugenio Lio e Aliona Shumakova sul tema delle origini, verrà proiettato il filmino inedito “IN AMAZZONIA” (6,30’) di Elisabetta Sgarbi e l’incontro si concluderà con il concerto degli Extraliscio.

È disponibile in libreria “EXTRALISCIO – Una storia punk ai confini della balera” (La nave di Teseo), il primo libro degli EXTRALISCIO: tre autobiografie che hanno i contorni di un romanzo d’avventura e insieme fanno una storia vera. Il libro è stato presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Ha in copertina una foto inedita di Oliviero Toscani che ha immortalato gli Extraliscio nella campagna di Ro Ferrarese. «Una foto che parla da sola» afferma Oliviero Toscani. Comincia con una prefazione di Ermanno Cavazzoni e prosegue tra aneddoti mai raccontati e foto di archivio che ripercorrono 70 anni di musica e di storia dell’Italia: dal Brasile alla Romagna, da Secondo Casadei a Raoul Casadei, dal Leoncavallo di Milano al Chet Baker di Bologna al Teatro Ariston con il suo Festival di Sanremo (http://www.lanavediteseo.eu/item/extraliscio-una-storia-punk-ai-confini-della-balera/).

Il libro verrà presentato dagli autori il 5 dicembre al Teatro Comunale “Carlo Zampighi” di Galeata – FC (ore 20.00) con proiezione del film “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” di ELISABETTA SGARBI, distribuito da Nexo Digital, il 13 dicembre alla Cineteca di Bologna (ore 18.00), dove interviene Ermanno Cavazzoni e il 15 dicembre al Teatro San Rocco di Seregno (20.30).

La band punk da balera, sta preparando tante sorprese anche per il prossimo anno! A gennaio si esibirà in due speciali concerti con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli: il 20 gennaio al Teatro Orfeo di Taranto e il 21 gennaio all’Auditorium Cava del Sole di Matera.

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.

È in radio il singolo “LA NAVE SUL MONTE” degli EXTRALISCIO, accompagnato dal primo capitolo del filmino “La nave sul monte” con regia di Elisabetta Sgarbi, disponibile su Youtube al seguente link: https://youtu.be/rH3YDTmVEsA.

Su Nexo+ sono disponibili l’intero filmino “LA NAVE SUL MONTE” di Elisabetta Sgarbi, il film “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” di Elisabetta Sgarbi e tutta la Costellazione dedicata a Elisabetta Sgarbi, Betty Wrong e La nave di Teseo.