Dal 17 novembre al 20 marzo 2022

In occasione dei festeggiamenti dell’ottantesimo anniversario dell’eroina-pioniera, 24 ORE Cultura in collaborazione con Warner Bros. e DC, celebra il mito di Wonder Woman con una mostra a lei dedicata, raccontando una storia favolosa attraverso molteplici linguaggi: dal fumetto, al cinema, alla moda fino alla cultura pop.

In mostra comics, tavole originali dall’archivio DC, costumi e props dall’universo cinematografico in particolare “Wonder Woman” (2017) e “Wonder Woman 1984” (2020) e i più iconici oggetti usati sul set dei film tra cui gli scudi, le spade, archi e frecce usate dalla protagonista.

Infine, un ricco apparato multimediale di videoproiezioni e animazioni con materiali di repertorio e contributi di film e telefilm per raccontare a tutti il mondo di Diana Prince/ Wonder Woman.

Palazzo Morando

Via Sant’Andrea 6, Milano

WONDER WOMAN. Pacchetto speciale mostra + visita guidata gratuita

Sabato 11 dicembre ore 16:00 e sabato 18 dicembre ore 16:00

Vieni a scoprire la mostra “Wonder Woman. Il mito”, e immergiti nel racconto della nascita e dello sviluppo della supereroina più longeva di sempre. Un percorso attraverso le tavole e i costumi originali, tra grafica e cinema, che hanno segnato la storia del fumetto e della sua icona femminile più emblematica ed eterna: Wonder Woman, un mito contemporaneo, tra femminismo, giustizia e valori positivi.

Prezzo speciale del pacchetto prevendita inclusa € 14,00

WONDER WOMAN ingresso in mostra + visita guidata con la curatrice

Domenica 12 dicembre ore 16:00 Domenica 19 dicembre ore 16:00

Un’occasione unica per visitare la mostra “Wonder Woman. Il mito”. Accompagnati dalla curatrice, Alessia Marchi, comprenderemo la nascita del mito di Wonder Woman, la sua evoluzione e la sua importanza, non solo letteraria, ma sociale. Un viaggio attraverso grafica, fumetto e cinema alla scoperta di un’icona femminista e contemporanea.

Prezzo del pacchetto prevendita inclusa € 25,00