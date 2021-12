Achille Lauro manda in delirio il pubblico degli Arcimboldi di Milano

Share Facebook

Twitter

Pinterest

“Grazie, siete stati immensi” così Achille Lauro ha salutato e ringraziato il pubblico del Teatro degli Arcimboldi di Milano, dopo aver infiammato il palco con il suo unico e irripetibile ONE NIGHT SHOW sold out.

Tanti i momenti che hanno reso indimenticabile la serata: accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia, Lauro ha mandato tutti in delirio con le sue hit hyper adrenaliniche – da Latte+ a Rolls Royce, da Bam Bam Twist a Me ne frego, il grande e toccante rewind de La bella e la bestia, il magico encore con C’est la vie, impreziosito dalla speciale esibizione della splendida ballerina Klaudia Pepa.

Ma è sulle note di 16 marzo che Achille Lauro ha voluto mostrare le sue più intime emozioni, regalando visivamente al pubblico in sala un pezzo del suo cuore, proiettato battito per battito in presa diretta sul monitor alle sue spalle: un vero e proprio quadro digitale unico al mondo, che messo all’asta sotto forma di NFT su Crypto.com, darà vita a una charity a supporto del reparto di cardiologia infantile del Policlinico San Donato.