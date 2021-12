Share Facebook

Il leggendario gruppo svedese ABBA in radio con il loro primo singolo di Natale “LITTLE THINGS”.

Tratto dal nuovo album “Voyage” che ha debuttato al #1 delle classifiche di vendita in 18 Paesi, “LITTLE THINGS” è una tenera riflessione sulla gioia che si prova la mattina di Natale e sul tempo trascorso in famiglia durante questo speciale periodo dell’anno.



Il lancio di “LITTLE THINGS” è legato ad un’importante iniziativa benefica: i proventi derivanti dalla vendita del singolo saranno infatti destinati all’Unicef a sostegno del Global Child Protection Fund.



A tale riguardo, Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid dichiarano: “Pensiamo che sia impossibile sradicare la povertà senza l’emancipazione delle donne.

Ecco perché sosteniamo l’Unicef nell’emancipazione femminile e nella protezione delle ragazze dalle violenze sessuali attraverso il Global Child Protection Fund.

Lo abbiamo fatto per molti anni con la nostra canzone Chiquitita e ora abbiamo deciso di fare all’Unicef il nostro regalo natalizio: Little Things, tratta dal nostro nuovo album Voyage”.

Il videoclip ufficiale del brano è stato diretto dalla regista vincitrice ai Grammy e ai BRIT-Awards, Sophie Muller, da anni fan degli ABBA.

Il video è stato realizzato, oltre che dalla Muller (Gwen Stefani, Annie Lennox, Sade, Beyoncé, Rihanna, Radiohead, Björk), anche dal Produttore Esecutivo Juliette Larthe (Arca, Kanye West, Little Simz), dal produttore Chris Murdoch (Kylie Minogue, Franz Ferdinand, Maneskin) e dal Performance Director, Theo Adams (Years & Years, Paloma Faith, FKA Twigs) con PRETTYBIRD UK.



Il video illustra brillantemente l’idea dietro la produzione di ABBA Voyage, la serie di concerti che vedrà le versioni digitali degli ABBA cantare sul palco a Londra il prossimo anno.



La clip, incentrata su un ambizioso gruppo di bimbi in età scolare (nella vita reale la maggior parte di loro sono legati o imparentati con le persone del team creativo dietro Abba Voyage!!), mostra questa prossima generazione di geni alle prese con la creazione di un vero e proprio speciale natalizio dell’ABBA Voyage: dalla realizzazione della motion capture, all’ideazione delle coreografie, dei costumi, delle luci del palco fino alle prove della band. Alla fine del video sono raggiunti dai parenti e dai propri famigliari, mentre comincia a nevicare e mentre va in scena una convincente ‘nuova versione’ degli ABBA.

Gli ABBA, uno dei gruppi pop più famosi di tutti i tempi, tornano a dominare le classifiche mondiali con l’uscita del loro nuovo album “Voyage” – il primo pubblicato dopo quasi 40 anni e che ha infranto record di vendita in tutto il globo.

Riguardo al successo immediato dell’album, gli ABBA hanno così commentato: “Siamo così felici che i fan abbiano apprezzato il nostro nuovo disco! Ci siamo divertiti così tanto a registrarlo e siamo davvero entusiasti di avere un nostro nuovo disco in cima alle classifiche!”.



L’uscita del nuovo album ha anche aumentato vendite e stream del vasto catalogo senza tempo degli ABBA con diversi loro album ritornati di nuovo in classifica.



Il singolo “I Still Have Faith In You”, inoltre, ha appena ricevuto la prima nomination ai Grammy come “Record of the Year”.

Con quasi 400 milioni di album venduti in tutto il mondo, 17 hit al primo posto in classifica e più di 16 milioni di stream globali alla settimana, gli ABBA sono uno dei gruppi musicali più di successo di tutti i tempi.



Fin dal loro esordio con “Waterloo” nel 1974, la musica degli ABBA ha catturato i cuori delle persone di tutto il mondo.

Oggi, le loro canzoni – scritte e prodotte da Benny Andersson e Björn Ulvaeus e interpretate con passione e devozione dalla voci di Agnetha Fältskog and Anni-Frid “Frida” Lyngstad – sono considerate una parte fondamentale della musica internazionale. Nel XXI secolo, gli ABBA sono più famosi che mai.



“ABBA Gold”, originariamente pubblicato nel 1992, ha recentemente superato la millesima settimana sul UK Album Chart, diventando il primo album della storia a raggiungere questa meta.



Su TikTok, i contenuti con l’hashtag #ABBA hanno da poco raggiunto un miliardo di visualizzazioni, senza che il catalogo fosse ufficialmente accessibile sulla piattaforma.



Nel 2010 gli ABBA sono stati inseriti nella Rock N’Roll Hall of Fame e nel 2015 “Dancing Queen”, una delle loro canzoni più amate, è stata aggiunta alla GRAMMY Hall of Fame.