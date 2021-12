Share Facebook

BALTIMORA è il vincitore di X FACTOR 2021! Edoardo Spinsante ha incantato prima il suo giudice Hell Raton e poi il pubblico di X Factor – lo show di Sky prodotto da Fremantle –, conquistando il palco della finale della quindicesima edizione.

È in radio il singolo “Altro”, prodotto da Baltimora, Sixpm, Jacopo Volpe ed Enrico Brun, che l’artista ha presentato ufficialmente al primo Live di X Factor e che ieri sera ha riportato sul meraviglioso palco della finale al Mediolanum Forum di Assago.

Il brano è contenuto nell’album “X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” (Sony Music Italy), disponibile su tutti i digital partner al link https://xfactormixtapevol2.lnk.to/Various.

In “Altro” convivono sorprendente purezza, incisi rap e ritornelli spinti ed energici in cui la voce si rompe svelando migliaia di diverse sfumature. La musica di Baltimora prende quota per guidarci in un lucido racconto di flussi di coscienza solitari e notturni. “Altro”, è tutto ciò a cui non dovresti pensare.

Nasce proprio da tutti i pensieri che ti impediscono di dormire la notte, da ragionamenti non necessariamente legati fra loro che cambiano rapidamente come nella realtà. Sintetizzatori analogici da synthwave si uniscono a formare un pop ricercato supportato da pianoforte, chitarre elettriche distorte, batteria campionata e glitch.

Durante l’edizione di X Factor conclusasi ieri con la sua vittoria, l’artista ha presentato anche il brano originale “Baltimora”, prodotto dallo stesso Edoardo, Sixpm e Jacopo Volpe, il suo brano più intimo e che lo rappresenta a tal punto da aver deciso di fare del titolo il suo nome d’arte.

La canzone parla dell’impossibilità di esprimersi e spiega indirettamente come un’emozione possa essere veicolata attraverso la visualizzazione di immagini e non solo con concetti espliciti. Il ritornello è un vero e proprio canto popolare, da stadio, un pop raffinato ma per tutti che con la sua semplicità racchiude l’essenza del brano.

Per ripercorrere alcune delle tappe fondamentali del programma è sempre disponibile X FACTOR MIXTAPE VOL. 2 (Sony Music Italy), l’album che contiene i brani originali dei 12 concorrenti del Live di X Factor 2021: BALTIMORA, BENGALA FIRE, ERIO, FELLOW, GIANMARIA, KARAKAZ, LE ENDRIGO, MUTONIA, NIKA PARIS, VALE LP, VERSAILLES, WESTFALIA.

X FACTOR MIXTAPE VOL. 2 nasce dall’esigenza dei protagonisti di X Factor di esprimere in musica la propria identità. Seguendo la loro urgenza artistica e il percorso che intraprenderanno insieme ai giudici, i 12 artisti daranno così continuità al racconto musicale partito nelle scorse puntate del programma e che potremo ascoltare ogni volta che vorremo grazie all’album disponibile su tutti i digital partner.

Biografia

Edoardo Spinsante, in arte BALTIMORA, viene da Ancona e ha 20 anni. Nella vita studia e lavora come produttore musicale, ma scrive anche la sua musica da anni, senza però averla mai resa pubblica ed è proprio da un suo testo intitolato “Baltimora” che proviene il suo nome d’arte.

Alle Audizioni ha deciso di portare per la prima volta su un palco il suo brano “Colore” suonato al pianoforte. Con la sua voce è riuscito a trasmettere ai giudici delle forti emozioni aggiudicandosi 4 Sì. Nella fase successiva, i Bootcamp, BALTIMORA è tornato con un altro suo singolo dal titolo “Altro”, che parla di quello a cui si pensa durante la notte prima di addormentarsi. Fin da subito Hell Raton lo ha invitato però a lasciare il freno a mano e a godersi in pieno questo momento, mostrando così altre nuove e coloratissime sfumature della sua progettualità artistica.

Il giudice è rimasto a bocca aperta decidendo di dargli una sedia. Agli Home Visit si è presentato con una cover di Tenco del brano “La ballata della moda”, conquistando con la sua voce un posto per i Live nel Roster di Hell Raton.