Tierra Whack con il singolo “Body Of Water”

Appena una settimana dopo aver pubblicato il suo primo EP del 2021, l’eccentrica rapper, cantante e compositrice nominata ai Grammy TIERRA WHACK debutta in radio con il singolo “BODY OF WATER”.

Con un beat super e un modo di rappare divertente e frizzante, “BODY OF WATER” mostra tutte le doti artistiche e l’originalità di TIERRA, il tutto arricchito da un grande senso dell’umorismo che la contraddistingue.

“BODY OF WATER” è estratto dal nuovo EP “Pop?” che arriva appena una settimana dopo il suo EP gemello acclamato dalla critica “Rap?”.



Secondo Rolling Stone, infatti, la raccolta è un “succinto distillato dello spirito iper-competitivo di Tierra Whack, arricchito da alcune gemme intelligenti e introspettive”, mentre Consequence ha segnalato il brano “Stand Up” come “Rap Song of the Week”.